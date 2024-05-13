Тен Хаг — о травмированных игроках «МЮ»: «Мы говорили об этом весь сезон»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал большое количество травмированных игроков команды.

«Мы говорили об этом весь сезон. Очевидно, лучше иметь защитников, которые регулярно играют вместе. Вам нужны игроки, у которых есть уверенность, чтобы играть в обороне. У нас есть те, кто играет на позициях, к которым они не привыкли, и тогда мы допускаем ошибки. Именно в такой ситуации мы находимся», — приводит слова тен Хага BBC Sport.

«Манчестер Юнайтед» в 37-м туре АПЛ уступил «Арсеналу» (0:1). Манкунианцы занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка.