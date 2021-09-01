Агент ван де Бека рассказал о неудавшемся уходе футболиста из «Манчестер Юнайтед»
Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека Гуидо Альберс рассказал о неудавшемся уходе футболиста из команды в летнее трансферное окно.
«Донни интересовались многие клубы из Италии, Германии и Англии, все выглядело неплохо, однако для ухода из клуба нужно, чтобы клуб оказывал содействие. Казалось, что клуб пойдет на сотрудничество, но этого в итоге не произошло. Конечно, это печально. С другой стороны, это говорит о том, что Донни должен получить свой шанс и игровое время, но мы узнаем об этом со временем. Ему обещали игровое время и раньше, но сейчас мы окончательно пришли к соглашению с клубом, так что верим, что в этот раз все произойдет. Я не буду говорить, счастлив ли ван де Бек из-за сложившейся ситуации, но он любит футбол и хочет выходить на поле каждую неделю. Исходя из этого вы можете предположить, чего ему хотелось», — приводит Goal слова Альберса.
Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в сентябре 2020 года за 39 миллионов евро. В сезоне-2021/22 футболист еще ни разу не появился на поле. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего нидерландца в 30 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/van-de-beeks-agent-disappointed-man-utd-wouldnt-co-operate/10mbqr6dnccxg1ckgouq4g96zi
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