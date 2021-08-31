Роналду будет играть в «Манчестер Юнайтед» под 7-м номером, Кавани возьмет номер Джеймса

Нападающий Криштиану Роналду, который вернулся в «Манчестер Юнайтед», будет снова играть в клубе под седьмым номером. Уругваец Эдинсон Кавани согласился уступить португальцу свой номер, сообщает Manchester Evening News.

Сам Кавани возьмет 21-й номер, который станет свободным после ухода форвада Дэниэла Джеймса в «Лидс».

Клуб уже обратился в лигу со специальным запросом, чтобы получить разрешение на внесение изменений в заявку на сезон.