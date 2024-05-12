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Сегодня, 17:00

«МЮ» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча АПЛ 12 мая 2024 года

Матч 37-го тура АПЛ «МЮ» — «Арсенал» начнется 12 мая в 18:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК &amp;quot;Арсенал&amp;quot;.
Фото Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» в воскресенье, 12 мая, сыграют в матче 37-го тура английской премьер-лиги. Игра состоится в Манчестере на «Олд Траффорд» и начнется в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события матча чемпионата Англии будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» в России в прямом эфире ни один из федеральных телеканалов не покажет. Видеотрансляция встречи будет доступна бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».

«Арсенал» не побеждал на «Олд Траффорд» три с половиной года. 1 ноября 2020 «канониры» выиграли на выезде со счетом 1:0, а после этого в гостях проиграли дважды — 2:3 и 1:3.

«Арсенал» набрал 83 очка в 36 турах АПЛ и занимает вторую строчку в чемпионате Англии. В активе «МЮ» 54 балла, команда идет на 8-м месте в турнирной таблице.

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
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Тен Хаг — о критике: «Я думаю, что есть много людей, которые видят проблемы и проявляют терпение»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 36 26 7 3 91-33 85
2
 Арсенал 36 26 5 5 88-28 83
3
 Ливерпуль 36 23 9 4 81-38 78
4
 Астон Вилла 36 20 7 9 73-53 67
5
 Тоттенхэм 36 19 6 11 71-59 63
6
 Ньюкасл 36 17 6 13 79-57 57
7
 Челси 36 16 9 11 73-61 57
8
 МЮ 35 16 6 13 52-55 54
9
 Вест Хэм 37 14 10 13 59-71 52
10
 Брайтон 36 12 12 12 54-58 48
11
 Борнмут 37 13 9 15 53-65 48
12
 Кр. Пэлас 37 12 10 15 52-58 46
13
 Вулверхэмптон 37 13 7 17 50-63 46
14
 Фулхэм 37 12 8 17 51-59 44
15
 Эвертон 37 13 9 15 39-49 42
16
 Брентфорд 37 10 9 18 54-61 39
17
 Нот. Форест 37 8 9 20 47-66 29
18
 Лутон Таун 37 6 8 23 50-81 26
19
 Бернли 37 5 9 23 40-76 24
20
 Шеффилд Юн. 37 3 7 27 35-101 16
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.05 14:30
Фулхэм – Ман. Сити
 0 : 4
11.05 17:00
Борнмут – Брентфорд
 1 : 2
11.05 17:00
Эвертон – Шеффилд Юн.
 1 : 0
11.05 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 1 : 1
11.05 17:00
Тоттенхэм – Бернли
 2 : 1
11.05 17:00
Вест Хэм – Лутон Таун
 3 : 1
11.05 17:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 1 : 3
11.05 19:30
Нот. Форест – Челси
 2 : 3
12.05 18:30
МЮ – Арсенал
 - : -
13.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Родри

Родри

Манчестер Сити

 32 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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