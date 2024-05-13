Гари Невилл: «Не считаю правильным увольнять тен Хага. Я говорил с ним, он выглядит уверенным в себе»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что клубу не стоит увольнять главного тренера Эрика тен Хага.

«Честно говоря, это выглядит как худший сезон в АПЛ, который мы когда-либо проводили. Тен Хаг находится под огромным давлением, и в конце сезона может произойти все что угодно.

Новое руководство провело в клубе всего несколько месяцев. Сменить тренера — это неплохая вещь, но я не думаю, что это правильно.

Я не уверен, что я никогда не просил уволить тренера в течение этих 10 лет. На мой взгляд, тен Хаг находится под настоящим давлением. Но когда я поговорил с ним, он был уверен в себе, и он верит в себя», — цитирует Невилла Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 54 очка.