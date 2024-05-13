Руни: «Жаль любого, кто играет в защите «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни поделился мнением об обороне манкунианцев в текущем сезоне. Он заявил, что команда играет слишком открыто, что поражает до безумия.

«Мне жаль любого, кто играет в защите «Манчестер Юнайтед», потому что в такой команде это очень сложно», — цитирует Руни BBC.

Вчера, 12 мая, в матче АПЛ «МЮ» уступил «Арсеналу» (0:1). За два тура до конца чемпионата манкунианцы находятся на восьмом месте в турнирной таблице.