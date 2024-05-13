«Борнмут» продлил контракт с тренером Ираолой

«Борнмут» на сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Андони Ираолой. Новое соглашение тренера с клубом рассчитано до середины 2026 года.

Ираола возглавил команду прошлым летом. За это время клуб под руководством Ираолы провел 43 матча, одержав 17 побед при 9 ничьих и 17 поражениях.

На данный момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. Ираола вошел в пятерку тренеров АПЛ, которые претендуют на приз лучшему по итогам сезона.