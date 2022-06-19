Фьюри считает, что «МЮ» успешнее бы закончил сезон АПЛ без Роналду
Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оценил игру форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в завершившемся сезоне АПЛ.
Спортсмен считает, что без португальца клуб закончил сезон-2021/22 бы намного успешнее.
«Когда у вас есть такая суперзвезда, как Роналду, все полагаются на него, на то, что он будет забивать голы — а если бы его не было, они бы сами забивали голы, как в позапрошлом сезон», — цитирует Фьюри Mirror.
В этом сезоне 37-летний форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. По итогам сезона клуб занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ.
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|0
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|0
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|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
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|0
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|0
|
8
|Лестер
|0
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|0
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9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
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|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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