Фьюри считает, что «МЮ» успешнее бы закончил сезон АПЛ без Роналду

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оценил игру форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в завершившемся сезоне АПЛ.

Спортсмен считает, что без португальца клуб закончил сезон-2021/22 бы намного успешнее.

«Когда у вас есть такая суперзвезда, как Роналду, все полагаются на него, на то, что он будет забивать голы — а если бы его не было, они бы сами забивали голы, как в позапрошлом сезон», — цитирует Фьюри Mirror.