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Сегодня, 07:05

Фьюри считает, что «МЮ» успешнее бы закончил сезон АПЛ без Роналду

Виктория Кравченко
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Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оценил игру форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в завершившемся сезоне АПЛ.

Спортсмен считает, что без португальца клуб закончил сезон-2021/22 бы намного успешнее.

«Когда у вас есть такая суперзвезда, как Роналду, все полагаются на него, на то, что он будет забивать голы — а если бы его не было, они бы сами забивали голы, как в позапрошлом сезон», — цитирует Фьюри Mirror.

В этом сезоне 37-летний форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. По итогам сезона клуб занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
Тайсон Фьюри
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