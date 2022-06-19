Варан обратился к болельщикам «МЮ» после неудачи в сезоне-2021/22

Защитник «МЮ» Рафаэль Варан извинился перед болельщиками команды за то, что в прошлом сезоне клуб не оправдал ожиданий.

«Манчестер Юнайтед» не выиграл ни одного трофея, заняв шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Прошлый сезон был неудачный, мы должны больше стараться. Ждем новый сезон, мы очень воодушевлены. Атмосфера точно будет другой. Есть желание хорошо сыграть уже в товарищеских матчах. Для нас это сейчас важно, мы хотим вернуть доверие фанатов», — цитирует Варана ilposticipo.it.

Сезон-2022/23 чемпионата Англии стартует в августе. 7-го числа «МЮ» сыграет с «Брайтоном» в 1-м туре АПЛ.