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Сегодня, 08:22

Варан обратился к болельщикам «МЮ» после неудачи в сезоне-2021/22

Виктория Кравченко
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Защитник «МЮ» Рафаэль Варан извинился перед болельщиками команды за то, что в прошлом сезоне клуб не оправдал ожиданий.

«Манчестер Юнайтед» не выиграл ни одного трофея, заняв шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Прошлый сезон был неудачный, мы должны больше стараться. Ждем новый сезон, мы очень воодушевлены. Атмосфера точно будет другой. Есть желание хорошо сыграть уже в товарищеских матчах. Для нас это сейчас важно, мы хотим вернуть доверие фанатов», — цитирует Варана ilposticipo.it.

Сезон-2022/23 чемпионата Англии стартует в августе. 7-го числа «МЮ» сыграет с «Брайтоном» в 1-м туре АПЛ.

Рафаэль Варан
ФК Манчестер Юнайтед
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 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
6.08 17:00
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