«Ливерпуль» может потерять Салаха бесплатно

«Ливерпуль» так и не продлил контракт с форвардом Мохамедом Салахом, поэтому клуб готов к уходу египтянина следующем летом на правах свободного агента, утверждает Daily Mirror.

По данным источника, в английском клубе решили отпустить игрока летом 2023 года, когда срок его контракта истечет. В «Ливерпуле» надеяться, что это не окажет негативного влияния на его игру в следующем сезоне.

В прошедшем сезоне 29-летний египтянин забил 31 мяч и отдал 16 результативных передач в 51 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Салах стал 4-м футболистом в истории АПЛ, который за один сезон выиграл приз лучшему бомбардиру и ассистенту чемпионата Англии.