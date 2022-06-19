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Сегодня, 06:30

«Ливерпуль» может потерять Салаха бесплатно

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

«Ливерпуль» так и не продлил контракт с форвардом Мохамедом Салахом, поэтому клуб готов к уходу египтянина следующем летом на правах свободного агента, утверждает Daily Mirror.

По данным источника, в английском клубе решили отпустить игрока летом 2023 года, когда срок его контракта истечет. В «Ливерпуле» надеяться, что это не окажет негативного влияния на его игру в следующем сезоне.

В прошедшем сезоне 29-летний египтянин забил 31 мяч и отдал 16 результативных передач в 51 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Салах стал 4-м футболистом в истории АПЛ, который за один сезон выиграл приз лучшему бомбардиру и ассистенту чемпионата Англии.

Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
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