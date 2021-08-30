Голкипер «МЮ» Давид де Хеа высказался о возвращении в клуб форварда Криштиану Роналду.

«Мечта для всех болельщиков «МЮ». Просто невероятно, что он вернулся. Вы можете почувствовать атмосферу. Надеюсь, он привнесет в нашу игру нечто особенное, чтобы команда стала лучше. Отлично, что он теперь с нами», — цитирует де Хеа официальный сайт клуба.

О переходе 36-летнего португальца из «Ювентуса» стало известно 27 августа. В составе «МЮ» Роналду трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.