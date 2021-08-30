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Болельщики «Челси» создали петицию против арбитра, работавшего на матче с «Ливерпулем»

08:24
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Болельщики «Челси» остались не удовлетворены работой арбитра Энтони Тейлора в матче 3-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1) и создали петицию с целью отстранить судью на следующие матчи команды, сообщает The Sun.

По данным источника, в петиции уже есть 44 тысячи подписей. Фанаты также заявили, что Тейлор навредил их психологическому контролю.

Речь идет об эпизоде в конце матча, когда Тейлор удалил защитника «Челси» Джеймса Риса и назначил пенальти в ворота синих. Болельщики считают, что арбитр слишком мало смотрел в монитор VAR, прежде чем принять решение.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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