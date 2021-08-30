Люк Шоу оценил возвращение Роналду в «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался о возвращении в команду нападающего Криштиану Роналду.

«Думаю, это серьезно усилит команду как изнутри, так и внешне. Это позитивный момент, разумеется. Роналду является одним из лучших футболистов мира. Все в команде воодушевлены его приходом. Мы рады возможности не только поучиться у него, но и сыграть вместе с ним», — цитирует Шоу официальный сайт клуба.

О переходе 36-летнего португальца из «Ювентуса» стало известно 27 августа. В составе «МЮ» Роналду трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.