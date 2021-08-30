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Люк Шоу оценил возвращение Роналду в «МЮ»

10:55
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался о возвращении в команду нападающего Криштиану Роналду.

«Думаю, это серьезно усилит команду как изнутри, так и внешне. Это позитивный момент, разумеется. Роналду является одним из лучших футболистов мира. Все в команде воодушевлены его приходом. Мы рады возможности не только поучиться у него, но и сыграть вместе с ним», — цитирует Шоу официальный сайт клуба.

О переходе 36-летнего португальца из «Ювентуса» стало известно 27 августа. В составе «МЮ» Роналду трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/en/news

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Виктория Кравченко все материалы автора

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