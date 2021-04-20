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14 клубов АПЛ планируют выходить на матчи в футболках с надписью «Заслужите»

20:26
14 клубов АПЛ планируют выходить на матчи в футболках с надписью «Заслужите». Фото AP Photo
14 клубов АПЛ планируют выходить на матчи в футболках с надписью «Заслужите». Фото AP Photo
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14 клубов АПЛ могут поддержать акцию, которую «Лидс» провел перед матчем 32-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:1).

Игроки «Лидса» 19 апреля вышли на разминку в майках с надписью «Заработайте это» и эмблемой Лиги чемпионов на одной стороне и «футбол – для фанатов» на другой.

По информации The lndependent, сотрудники 14 клубов АПЛ начали работу над похожим дизайном футболок, в которых игроки будут выходить на предматчевую разминку.

Ранее 14 клубов чемпионата Англии единогласно отвергли планы по участию в Суперлиге.

12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Дополнительная информация:

https://www.independent.co.uk/sport/football/super-league-clubs-t-shirts-b1834516.html

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