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Фанаты «Челси» заблокировали автобус команды перед матчем, к ним вышел Чех

20:48
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Болельщики «Челси» не позволили клубному автобусу въехать на «Стэмфорд Бридж» во время акции протеста против создания Суперлиги. Сотни фанатов собрались, чтобы выразить свое несогласие с тем, что английский клуб стал одним из основателей новой лиги.

Технический советник «синих» Петр Чех попытался успокоить разгневанных фанатов. Разговор прошел на повышенных тонах.

В результате противостояния автобус команды был заблокирован. Из-за этого матч 32-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Брайтон» оказался под угрозой срыва.

Ранее 14 клубов чемпионата Англии единогласно отвергли планы по участию в Суперлиге.

12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Челси — Брайтон & Хоув

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