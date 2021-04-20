14 клубов АПЛ единогласно отвергли планы по участию в Суперлиге

На официальном сайте АПЛ было опубликовано заявление по поводу создания Суперлиги. От Англии в новом турнире должны принять участие «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

«Премьер-лига вместе с Футбольной ассоциацией встретилась сегодня с клубами, чтобы обсудить последствия предложения Суперлиги.

14 клубов на собрании решительно и единогласно отвергли планы проведения соревнований. Лига рассматривает все возможные меры, чтобы помешать ей, а также привлечь к ответственности вовлеченных в это акционеров в соответствии со своими правилами.

Лига будет продолжать работать с ключевыми заинтересованными сторонами, включая фанатские группы, правительство, УЕФА, Футбольную ассоциацию и другие организации, чтобы защитить наилучшие интересы игры и призвать те клубы, которые участвуют в предлагаемом соревновании, немедленно прекратить свое участие.

Премьер-лига хотела бы поблагодарить болельщиков и все заинтересованные стороны за поддержку, которую они оказали по этому важному вопросу. Эта реакция доказывает, как много значит для людей наша открытая пирамида соревнований и футбольное сообщество", — приводит слова заявления официальный сайт АПЛ.

19 апреля вышеупомянутые английские клубы, «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили, что создают новый футбольный турнир — Суперлигу. Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее.