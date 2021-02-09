Новый формат Лиги чемпионов: какой она будет и что это значит для России?

Что нужно знать о грядущей революции УЕФА

Во вторник УЕФА уведомил всех членов организации о намерении с 2024 года изменить формат Лиги чемпионов. Новая структура главного еврокубка пока не зафиксирована — ее еще предстоит утвердить исполкому европейского футбольного союза. Но проект реформ уже известен. В первую очередь они коснутся группового этапа.

Основные изменения

— Число участников группового турнира увеличится с 32 клубов до 36.

— Отдельные группы упразднят. Все 36 команд соберут в единую таблицу, и они будут играть друг с другом по усеченной швейцарской системе.

— Если сейчас на групповом этапе каждый клуб проводит по шесть матчей, то в новой Лиге чемпионов их будет десять (пять домашних и пять гостевых). При этом никакой круговой системы: десять игр — десять различных соперников.

— После окончания группового этапа первые восемь команд выходят напрямую в плей-офф, а занявшие 9-24 места проведут дополнительный раунд за выход в 1/8 финала.

Проект нового группового турнира. Фото «СЭ»

Плюс 100 матчей. Что делать с календарем?

С новым форматом увеличится число матчей. Сейчас на групповом этапе проводится 96 игр. Реформа подразумевает 10 туров по 18 матчей в каждом, то есть 180 встреч. Кроме того, появится дополнительный раунд плей-офф между групповой стадией и 1/8 финала, а это еще 16 матчей. Получается, Лига чемпионов получит ровно 100 дополнительных игр.

Расширение группового этапа уплотнит календарь, соответственно, где-то придется искать место для четырех дополнительных матчей (сейчас их шесть, станет десять). Пока неясно, за счет чего увеличат число игр. Проведение национальных кубковых турниров в классическом формате окажется под угрозой. Возможно, сократится количество осенних окон на проведение матчей сборных — сейчас их три, но одним могут пожертвовать.

Так как формат еще не утвержден, есть вероятность, что последуют изменения. По информации Daily Mail, многие клубы настаивают на том, чтобы групповой этап вместил в себя восемь, а не десять туров. При этом предлагаемый формат сохранится.

Страховка для топ-клубов

Возможно, самая важная деталь обновленной Лиги чемпионов. Зачем УЕФА вообще увеличивать число команд с 32 до 36? Все просто: четыре дополнительных слота будут зарезервированы на случай, если кто-то из грандов не попадет в Лигу чемпионов.

Например, сейчас Англия делегирует четыре клуба в Лигу чемпионов. Сейчас пятое место в премьер-лиге занимает «Челси», а значит, в главный еврокубок синие не попадают. Но новая система позволит клубам с высоким коэффициентом исторических результатов пробиться в Лигу чемпионов, если они в своих лигах займут места с пятого по седьмое — это касается стран, делегирующих по четыре команды. Так что «Челси» с новым форматом может быть спокоен.

Более того, УЕФА позволит сразу двум грандам из числа занявших пятое, шестое или седьмое места попасть в Лигу чемпионов. Допустим, эти места займут «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». По новым правилам все четыре лучшие команды АПЛ окажутся в Лиге чемпионов, а также «Челси» с «Ливерпулем». Максимальная квота от одной лиги — шесть команд. «МЮ» придется отправиться в Лигу Европы. При этом квота в младших еврокубках не увеличится.

Зачем все это? Все из-за опасений УЕФА о том, что топ-клубы создадут закрытую Суперлигу — слухи о ее создании в последние годы достигли огромных масштабов. Гранды недовольны тем, что при непопадании в Лигу чемпионов они теряют много денег. Кроме того, топ-клубы хотят чаще играть с топ-клубами, и новый формат главного еврокубка предоставит им этот шанс. Гранды часто побеждают, а значит, они чаще будут играть друг с другом уже на групповом этапе.

Как это скажется на России

Руководитель пресс-службы РПЛ Дмитрий Зеленов озвучил «СЭ» позицию лиги:

«Как вы знаете, дискуссия о реформировании клубных соревнований в Европе идет не первый год. Недавно некоторые топ-клубы даже заявили об идее создания альтернативного турнира, но УЕФА выступил с инициативой и предложил свой путь реформ, где будет применяться взвешенный подход. РПЛ в лице президента лиги Сергея Прядкина входит в совет директоров Ассоциации европейских лиг. Сформирована рабочая группа по вопросу реформирования. Ведутся обсуждения. Есть рабочий проект, но пока остается немало деталей, которые еще требуют согласования.



Первое — календарь. По проекту предполагается увеличение количества матчей группового этапа Лиги чемпионов с шести до десяти. Это значительно. Нужно понять, какие именно даты хотят использовать коллеги. Сейчас есть несколько вариантов — преждевременно говорить о каком-то одном, — но в любом случае это не может не отразиться на нашем календаре. Мы и так ограничены климатическим фактором. Перегруженность календаря — сложность, которую нужно будет учитывать и обсуждать с коллегами из УЕФА.



Второе — так называемый access list, то есть представительство стран. По одному из проектов расширяется присутствие ведущих четырех лиг, и, надо признать, это не в интересах РПЛ. Понимаем, что реформа направлена на увеличение количества рейтинговых матчей и рост доходов, но не хочется, чтобы вопрос решался арифметически — путем добавления одних и вычеркивания других. Хотелось бы в том или ином виде сохранить традиционную систему отбора.



Третье — распределение финансов. Очевидно, что большие клубы хотят зарабатывать больше, но и отчисления для не попавших в групповой этап, с нашей точки зрения, тоже должны быть увеличены. Грубо говоря, богатые не должны стать еще богаче за счет того, что бедные сильнее обеднеют. Солидарная позиция европейских лиг — не допустить увеличения этого разрыва. Тут позиция консолидированная. Сбалансированная футбольная экосистема Европы — в наших общих интересах. И даже ведущие лиги это понимают, потому что внутри этих лиг разрывы тоже могут привести к стагнации».

Действительно, УЕФА не собирается облегчать клубам вне топ-5 путь в Лигу чемпионов. Не планируется и отказываться от рейтинга УЕФА — таблица коэффициентов все так же будет определять квоту участников еврокубков. Поэтому для России ничего не меняется: сейчас в групповой этап Лиги чемпионов попадает только обладатель титула, и при новом формате будет то же самое, если наши клубы не улучшат результаты в еврокубках.