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В понедельник УЕФА утвердит новый формат ЛЧ. Накануне топ-клубы попытались устроить бунт и создать суперлигу

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 19:25
«Реал» и «Барселону» называют в числе клубов — создателей суперлиги. Фото AFP
«Реал» и «Барселону» называют в числе клубов — создателей суперлиги. Фото AFP
Теги:
Бурное воскресенье в европейском футболе

Исполком УЕФА

В понедельник, 19 апреля, в швейцарском Монтре должно состояться заседание исполкома УЕФА — одно из важнейших за последнее время. В повестке дня помимо ситуации с Евро-2020 (должен быть окончательно утвержден список городов-организаторов, основные вопросы связаны с Мюнхеном и Дублином) значится обсуждение и утверждение формата клубных соревнований после 2024 года. То есть та самая реформа Лиги чемпионов, о которой много говорилось в последние месяцы — увеличение числа участников до 36 команд, швейцарская система розыгрыша, когда каждый клуб будет проводить на групповом этапе 10 матчей, и так далее. Подробнее об этом можно прочитать тут.

В пятницу правление Европейской ассоциации клубов, которое возглавляет босс «Ювентуса» Андреа Аньелли, и комитет по клубным турнирам УЕФА подписали соглашение, в котором одобрили изменение формата Лиги чемпионов.

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Проект суперлиги

Однако за день до заседания исполкома УЕФА сразу несколько авторитетных европейских СМИ сообщили, что ряд европейских топ-клубов, не согласные с реформой, в противовес УЕФА подписали соглашение о создании собственной суперлиги.

По утверждению Marca, лидерами фронды являются «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Учитывая, что мадридское издание традиционно близко к «королевскому клубу», инсайд можно считать заслуживающим доверия. Согласно информации Marca, в разработке проекта суперлиги вместе с «Реалом» участвовала финансовая компания Key Capital.

Согласно информации журналиста агентства АР Роба Харриса, детали проекта следующие. В турнире будут участвовать 20 клубов — 15 постоянных членов и еще пять команд, однако пока не ясно, как они будут определяться. 15 клубов-учредителей получат не менее 3,5 миллиарда евро в качестве первоначальных субсидий на развитие инфраструктуры. Предполагается, что продажа медиаправ будет ежегодно приносить четыре миллиарда евро, львиную долю из которых распределят между собой 15 клубов-учредителей.

Что касается структуры суперлиги, то предполагается, что 20 клубов будут разделены на две группы по 10 команд в каждой. По итогам двухкругового турнира по четыре лучших команды из группы выйдут в плей-офф. То есть каждый участник гарантированно проведет 18 матчей, тогда как новый формат Лиги чемпионов предполагает только 10 матчей. Матчи будут проходить в середине недели.

В число этих 15 клубов, в частности, входят «Ювентус», «Милан», «МЮ», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Реал», «Барселона» и «Атлетико». Показательно, что «Бавария» и «ПСЖ» отказались от участия в проекте.

Британская The Times сообщила, что пять из шести английских топ-клубов — «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм» — присоединились к проекту, подписав соответствующий договор. Пока выжидает «Манчестер Сити».

Наконец, итальянская Corriere dello Sport пишет, что в проекте создания суперлиги активное участие принимает и стриминговый сервис DAZN, который активно захватывает рынок спортивных медиаправ в Европе. По утверждению издания, миллиардер Лев Блаватник, возглавляющий компанию Access Industries, владеющую DAZN, заинтересован в этом начинании. Согласно его плану, в суперлигу войдут 16 клубов из Англии, Испании, Италии и Германии.

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Интересно, что совсем недавно именно DAZN стал основным бродкастером серии А в Италии, потеснив Sky. В связи с этим, по информации Reuters, глава серии А Паоло Дель Пино созвал экстренное совещание с участием клубов.

Впрочем, вскоре DAZN выступил с официальным заявлением, в котором опроверг все слухи о суперлиге. «Ни компания, ни владелец Лев Блаватник никоим образом не участвуют и не заинтересованы в обсуждении вопроса о создании суперлиги, и никаких разговоров в этом направлении не велось», — цитирует пресс-релиз Сalcio e Finanza.

Реакция УЕФА

Как сообщает АР, в воскресенье руководство АПЛ разослало клубам письмо, в котором напомнило, что правила запрещают присоединяться к любым другим соревнованиям без ее одобрения, и призвало команды дистанцироваться от проекта суперлиги.

Резко против выступил и глава испанской ла лиги Хавьер Тебас.

«Я называю это лигой Power Point. Эти клубы показывают полное незнание того, как работает отрасль. Конечно, ни УЕФА, ни лиги не собираются с этим мириться», — цитирует функционера Marca.

Наконец, с жестким заявлением выступил УЕФА, выпустивший совместный пресс-релиз с английскими, испанскими и итальянскими лигами и федерациями.

«Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях, как судебных, так и спортивных, чтобы предотвратить подобное развитие событий. Футбол основан на принципе открытости турниров и спортивной состязательности. Так было и так будет», — говорится в заявлении.

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