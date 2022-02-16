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А нужен ли Мбаппе такой «Реал»? На фоне «ПСЖ» Мадрид выглядел просто жалко

«Реал» проиграл «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Максим Никитин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Таким слабым его не видели очень давно.

Унылое выступление «Реала» в Париже обнажило системную ошибку в работе клуба, которая случилась не сегодня и не вчера. Кошмарная трансферная политика проводилась годами. Как результат: самый дорогой игрок в истории Мадрида не играет и в нынешнем состоянии и не должен играть в основе, один из самых в недавнем прошлом ценных футболистов оценивается в 5 миллионов евро, а центр полузащиты, за исключением Каземиро, находится на грани завершения карьеры. Здесь поочередно говорится об Эдене Азаре, Гарете Бэйле и паре Лука Модрич — Тони Кроос.

Кильян Мбаппе и&nbsp;Лионель Месси. Без Мбаппе «ПСЖ» уже не будет прежним. Месси и Неймар уже не тянут

Пожалуй, единственной крутой сделкой за последнее время можно назвать безболезненный уход Серхио Рамоса. Во всяком случае, постоянно травмированный центрбек не висит мертвым грузом на балансе Мадрида. В контексте парадоксов вроде покупки Эдуардо Камавинги — и то неплохо.

Поэтому не стоит удивляться, когда нынешний «ПСЖ» выглядит в миллион раз мощнее «Реала». Даже не по игре, а просто на бумаге. Посудите сами, а кто из мадридского состава играл бы в основе Парижа? Возможно, Давид Алаба. Быть может, Каземиро. И все. Дальше ни одна из позиций состава «Реала» не кажется конкурентной на фоне «ПСЖ».

Поэтому хитрый Карло Анчелотти утилитарно скрывался от заряженного соперника, почти не предлагая контригры. Ему, конечно, сильно помогали Тибо Куртуа и Лео Месси: первый отбивал почти все, что летело в створ, второй исполнил пенальти словно с закрытыми глазами, а бельгиец объяснил, почему некоторые изменяют его фамилию на Крутуа. Потому что иногда он и правда крутой. А еще Анчелотти логично решил, что атака «ПСЖ» просто убийственна на пространстве, поэтому низкая оборона и отсутствие необязательных потерь лишат ее этого козыря. Говоря языком бокса, итальянец искал клинча, тогда как Маурисио Почеттино изо всех сил разрывал дистанцию. Но до времени это не удавалось, хотя Париж давил с неизбежностью удава из «Маугли», который гипнотизирует одним взглядом и характерным шипением.

«Реал» в сезоне так еще не возили, а Винисуса никто не закрывал. Бразилец не сделал ни одной успешной попытки дриблинга — ему вообще не давали возможностей разогнаться и принять мяч на скорости лицом к воротам соперника. В итоге не было моментов и у Карима Бензема, а соотношение ударов 21-3 в пользу Парижа еще раз говорит о циничности Анчелотти и его честной оценке собственных возможностей. И у него почти получилось.

&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Гол Кильяна Мбаппе. Месси больше не гений. Им стал Мбаппе!

Если бы не Марко Верратти и Кильян Мбаппе. Итальянец провел выдающийся матч. Он уничтожал «Реал» прессингом, почти не терял мяч, сохраняя его в 9 ситуациях из 10. Но, разумеется, все запомнили не это, а потрясный гол Мбаппе, который он прокомментировал после игры следующим образом: «Против меня было три соперника, но я знаю, что быстр. Поэтому просто рванул вперед, потому что чувствовал, что смогу контролировать мяч».

Получилось бесподобно — 1:0, и план Анчелотти развалился. Мбаппе как бы материализовался на ударной позиции, даже не проник, а телепортировался. И все это на 94-й минуте. Гений. Вопросов нет.

Но вопрос в другом. А нужен ли ему такой «Реал»?

Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Лука Модрич
Тони Кроос
Эден Азар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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