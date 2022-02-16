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Месси больше не гений. Им стал Мбаппе!

«ПСЖ» победил «Реал» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов благодаря голу Мбаппе
Гоша Чернов
Корреспондент
«ПСЖ» — «Реал» — 1:0. Гол Кильяна Мбаппе.
Фото Getty Images
Мадридский клуб едва не удержал нулевую ничью в Париже в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но поздний чудо-гол 23-летнего Кильяна Мбаппе принес победу «ПСЖ» (1:0).
Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:0
Реал
Голы
Мбаппе, 90 (1:0)
Нереализованный пенальти
Месси 62
ПСЖ
Доннарумма Хакими Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес Данилу Перрейра (Гей, 87 ) Мбаппе Ди Мария (Неймар, 72 ) Месси
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 72) Эдер Милитау Алаба Менди Кроос Модрич (Вальверде, 82) Каземиру Бензема (Бэйл, 87) Асенсио (Родригу, 72) Винисиус Жуниор (Азар, 82)
Предупреждения
Верратти 40, Данилу Перрейра 62, Кимпембе 83, Паредес 90  -  Каземиру 37, Эдер Милитау 51, Менди 57, Родригу 83
Судьи
Орсато (Италия)

Стартовал исторический плей-офф — без правила выездного гола. Еще летом его отмена породила серьезные споры, но на полгода все об этом подзабыли: на групповых этапах гостевые мячи и так не имели решающего значения.

Теперь дискуссия вокруг неоднозначного решения УЕФА разгорелась с новой силой. Уже по ходу первого тайма парижского матча Twitter на всех языках сокрушался: зачем отменили это положение?

Повод — бессовестно пассивная игра «Реала» в гостях у «ПСЖ». За 45 минут клуб-рекордсмен по числу побед в Лиге чемпионов и лидер чемпионата Испании нанес всего один удар по воротам (за секунду до свистка на перерыв). 38 процентов владения мячом, лишь два касания в чужой штрафной, очень низкая линия обороны и почти полное отсутствие прессинга — Мадрид с первых минут вышел отстаивать нули на табло.

Казимиру хватает за&nbsp;горло Леандро Паредеса.

Я не считаю, что на подобные действия команды Карло Анчелотти точно повлияли изменения в правилах. В конце концов, первые матчи плей-офф и в прошлые сезоны нередко оказывались скучными. Возможно, игра «Реала» — это подгон задачи под ответ, и испанцы в любом случае настраивались на осторожный футбол в столице Франции. Пока оценивать последствия отмены правила выездного гола нельзя — нужно посмотреть на это на дистанции.

Как бы то ни было, первый тайм определенно нельзя назвать зрелищным. «Реал» пусть и парковал автобус, но был дисциплинирован, старался перекрывать все свободные зоны. А Маурисио Почеттино удивил Анчелотти своими идеями: во-первых, Данило при игре без мяча становился третьим центральным защитником, а во-вторых, Месси исполнял роль глубинного плеймейкера. Номинально аргентинец вышел на позиции центрфорварда, но это не так. При позиционных атаках (то есть почти всегда) Месси опускался к центральному кругу и там помогал Верратти с Паредесом создать моменты. Таким образом Почеттино нейтрализовал сердце «Реала», трезубец Каземиро — Кроос — Модрич. Единственный голевой момент тайма — удар Мбаппе в Куртуа — сделал именно Месси, вырезав с левой передачу в штрафную на 30 метров.

Надежда оставалась только на второй тайм — такое количество звезд должно было что-то придумать, а не усыплять болельщиков. И действительно стало веселее: «ПСЖ» нашел способы взлома обороны «Реала» и за первые 10 минут создал несколько голевых моментов. А апогеем стал пенальти: Карвахаль сфолил в своей штрафной, но Месси пробил ужасно — не в угол и на удобной высоте для Куртуа. Бельгиец отразил мяч и оживил всех демонов аргентинца. Для легенды «Барселоны» не забить пенальти «Реалу» сродни катастрофе.

Кстати, примерно в ту же минуту в Манчестере впервые в 2022 году поразил цель вечный антагонист аргентинца Криштиану Роналду — «МЮ» параллельно встречался с «Брайтоном» в АПЛ.

Смазанный пенальти Месси перечеркнул всю неплохую игру. И не только свою, но и команды в целом. «ПСЖ» после 61-й минуты стал заметно нервничать и создавал моменты скорее по инерции. Пару раз парижане даже чуть не упустили «Реал», но мадридцы в этот день не заслуживали даже половины забитого мяча.

Ближе к концу матча Почеттино даже бросил в бой Неймара — бразилец появился на поле впервые с ноября. Он однажды опасно прорвался к воротам Куртуа, а в добавленное время все-таки принес «ПСЖ» такую важную победу. Именно бразилец отдал голевой пас на Мбаппе. Кильян же вновь продемонстрировал, что поцелован Богом. Так раскидать двух защитников финтами в штрафной перед разящим ударом способен только гений!

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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