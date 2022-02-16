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Без Мбаппе «ПСЖ» уже не будет прежним. Месси и Неймар уже не тянут

«ПСЖ» победил «Реал» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов благодаря голу Мбаппе
Андрей Кузичев
Корреспондент
Кильян Мбаппе и Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Возможный переход звезды в «Реал» может стать катастрофой для парижского суперклуба.
Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:0
Реал
Голы
Мбаппе, 90 (1:0)
Нереализованный пенальти
Месси 62
ПСЖ
Доннарумма Хакими Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес Данилу Перрейра (Гей, 87 ) Мбаппе Ди Мария (Неймар, 72 ) Месси
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 72) Эдер Милитау Алаба Менди Кроос Модрич (Вальверде, 82) Каземиру Бензема (Бэйл, 87) Асенсио (Родригу, 72) Винисиус Жуниор (Азар, 82)
Предупреждения
Верратти 40, Данилу Перрейра 62, Кимпембе 83, Паредес 90  -  Каземиру 37, Эдер Милитау 51, Менди 57, Родригу 83
Судьи
Орсато (Италия)

В этой игре на «Парк де Пренс» — унылой до зубовного скрежета в первом тайме и эмоциональной во втором — мог забить только гений. Как минимум потому, что «Реал» производил впечатление команды, которая приехала в Париж с единственной задачей — не проиграть, а в его воротах был восхитительный Тибо Куртуа.

По именам гениев в составе «ПСЖ» было несколько. Только Лео Месси все еще ищет себя за пределами «Барселоны», и неизвестно, сможет ли стать в Париже собой прежним. Не забитый аргентинцем пенальти и то, с каким рвением он забрал себе мяч, — словно очередная попытка доказать, что у него все замечательно. Но мы же регулярно видим Месси во Франции, и смотреть на это после ярчайшего прощального сезона в Каталонии, как правило, мучительно больно.

Был на поле и в очередной раз сменивший имидж Неймар, не игравший с конца ноября из-за травмы. Бразилец, конечно, красавец — во всех смыслах. Без его паса пяткой победная атака «ПСЖ» просто не получила бы продолжения. Вместе с тем заработанный Неймаром балл за результативную передачу — скорее формальность.

А настоящим королем Парижа себя показал Кильян Мбаппе. Его сольный номер, превративший в тренировочные фишки Лукаса Васкеса и Эдера Милитау, — для рекламного ролика Лиги чемпионов. Мбаппе всю игру издевался над несчастным Даниэлем Карвахалем, которого в «Реале» когда-то предпочли одному из лучших правых защитников современного футбола Ашрафу Хакими.

Во вторник Карло Анчелотти убирал измотанного ветерана с поля, но лучше, как оказалось, не стало. Карвахаль привез тот самый пенальти, сменивший его Васкес ошибся в роковой для «Реала» атаке, тогда как Мбаппе все же пробил Куртуа, который до этого вытянул мертвый удар будущего героя вечера из центра штрафной.

В общем, мы в очередной раз убедились в том, что Мбаппе — великий мастер. А заодно узнали, насколько он большой профессионал и как умеет справляться с колоссальным давлением, ведь львиная доля разговоров в преддверии матча «ПСЖ» и «Реала» сводилась к будущему Кильяна. Даже партнер по сборной Карим Бензема, которого связывают с Мбаппе очень теплые отношения, перед игрой напомнил, что его молодой товарищ однажды может перейти в мадридский клуб.

Такие вещи — элемент психологического воздействия, однако Кильян был раскован на поле точно так же, как во время беседы с Бензема под трибунами «Парк де Пренс». Каждым своим действием он словно доказывал: его слова о том, что он хочет решить судьбу противостояния с «Реалом», а о будущем будет думать позже, — не просто красивая фраза.

Теперь интересно, как все сложится дальше. Не только в ответной игре на «Сантьяго Бернабеу», а в принципе. Состоится ли переезд Мбаппе в Мадрид, что для многих кажется решенным вопросом. О том, что француз давно согласовал с «Реалом» условия лично контракта, уже давно сообщили все главные инсайдеры мирового футбола, однако некоторые сомнения на этот счет нет-нет, да появляются.

То за неделю до возвращения Лиги чемпионов Мбаппе произнесет загадочную фразу о том, что матчи с «Реалом» могут многое изменить. То появится информация о планах «ПСЖ» предложить своему таланту уже третью версию контракта с окладом выше, чем у Месси. И это логично, потому что не аргентинец, и не Неймар, а именно Мбаппе — главный актив парижского суперклуба. Найти ему равноценную замену невозможно, а стареющие звезды вряд ли способны поддерживать нынешний уровень амбиций «ПСЖ».

Хотя есть еще фактор Зинедина Зидана, который летом должен сменить Маурисио Почеттино. Этот тренер, как мало кто в мире, умеет управлять напичканными звездами командами. А еще у Зизу особые отношения с Мбаппе, что, впрочем, так и не помогло «Реалу» заполучить французского вундеркинда несколько лет назад. Но, скорее всего, их пути снова разойдутся.

Слишком много в последних ответах Мбаппе фраз, свойственных дипломатам, а не футболистам. Про величие «ПСЖ» и «Реала», про счастье играть за свою нынешнюю команду, которая является одной из лучших в мире, и будущее, о котором пока рано думать. Только не нужно искать подтекст в том, что на некоторые вопросы Мбаппе отвечал на испанском. Он ведь и английский знает блестяще, пойдя в свое время на курсы изучения языков, что в какой-то момент обернулось теориями о планах перебраться в АПЛ.

Но никакой Англии — по крайней мере в среднесрочной перспективе — у Мбаппе не будет. Либо Париж, либо Мадрид. Без него «ПСЖ» уже не будет прежним, а «Реал» с ним станет совсем другим. Скорее всего, точный ответ мы узнаем летом, а пока просто наслаждаемся тем, что творит на поле Мбаппе. Как он сам заметил, играть в футбол — лучший способ абстрагироваться от многочисленных слухов о своем будущем. И то и другое у него получается блестяще. Настолько, что можно рассчитывать на красивое прощание с Парижем после победы в финале Лиги чемпионов.

&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Гол Кильяна Мбаппе. Месси больше не гений. Им стал Мбаппе!
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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