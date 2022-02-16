Без Мбаппе «ПСЖ» уже не будет прежним. Месси и Неймар уже не тянут

Возможный переход звезды в «Реал» может стать катастрофой для парижского суперклуба.

В этой игре на «Парк де Пренс» — унылой до зубовного скрежета в первом тайме и эмоциональной во втором — мог забить только гений. Как минимум потому, что «Реал» производил впечатление команды, которая приехала в Париж с единственной задачей — не проиграть, а в его воротах был восхитительный Тибо Куртуа.

По именам гениев в составе «ПСЖ» было несколько. Только Лео Месси все еще ищет себя за пределами «Барселоны», и неизвестно, сможет ли стать в Париже собой прежним. Не забитый аргентинцем пенальти и то, с каким рвением он забрал себе мяч, — словно очередная попытка доказать, что у него все замечательно. Но мы же регулярно видим Месси во Франции, и смотреть на это после ярчайшего прощального сезона в Каталонии, как правило, мучительно больно.

93:14 ?



Kylian Mbappe scored the latest match winner against Real Madrid in Champions League knockout stage HISTORY ? pic.twitter.com/93UJXRES9Q — ESPN FC (@ESPNFC) February 15, 2022

Был на поле и в очередной раз сменивший имидж Неймар, не игравший с конца ноября из-за травмы. Бразилец, конечно, красавец — во всех смыслах. Без его паса пяткой победная атака «ПСЖ» просто не получила бы продолжения. Вместе с тем заработанный Неймаром балл за результативную передачу — скорее формальность.

А настоящим королем Парижа себя показал Кильян Мбаппе. Его сольный номер, превративший в тренировочные фишки Лукаса Васкеса и Эдера Милитау, — для рекламного ролика Лиги чемпионов. Мбаппе всю игру издевался над несчастным Даниэлем Карвахалем, которого в «Реале» когда-то предпочли одному из лучших правых защитников современного футбола Ашрафу Хакими.

?? Kylian Mbapp? has been directly involved in 51 goals in 53 Champions League games...



He's 23 ?#UCL pic.twitter.com/Sct223nesZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 15, 2022

Во вторник Карло Анчелотти убирал измотанного ветерана с поля, но лучше, как оказалось, не стало. Карвахаль привез тот самый пенальти, сменивший его Васкес ошибся в роковой для «Реала» атаке, тогда как Мбаппе все же пробил Куртуа, который до этого вытянул мертвый удар будущего героя вечера из центра штрафной.

В общем, мы в очередной раз убедились в том, что Мбаппе — великий мастер. А заодно узнали, насколько он большой профессионал и как умеет справляться с колоссальным давлением, ведь львиная доля разговоров в преддверии матча «ПСЖ» и «Реала» сводилась к будущему Кильяна. Даже партнер по сборной Карим Бензема, которого связывают с Мбаппе очень теплые отношения, перед игрой напомнил, что его молодой товарищ однажды может перейти в мадридский клуб.

Mbappe and Benzema meeting in the tunnel ?? pic.twitter.com/uT6FUw9Fjk — ESPN FC (@ESPNFC) February 15, 2022

Такие вещи — элемент психологического воздействия, однако Кильян был раскован на поле точно так же, как во время беседы с Бензема под трибунами «Парк де Пренс». Каждым своим действием он словно доказывал: его слова о том, что он хочет решить судьбу противостояния с «Реалом», а о будущем будет думать позже, — не просто красивая фраза.

Теперь интересно, как все сложится дальше. Не только в ответной игре на «Сантьяго Бернабеу», а в принципе. Состоится ли переезд Мбаппе в Мадрид, что для многих кажется решенным вопросом. О том, что француз давно согласовал с «Реалом» условия лично контракта, уже давно сообщили все главные инсайдеры мирового футбола, однако некоторые сомнения на этот счет нет-нет, да появляются.

То за неделю до возвращения Лиги чемпионов Мбаппе произнесет загадочную фразу о том, что матчи с «Реалом» могут многое изменить. То появится информация о планах «ПСЖ» предложить своему таланту уже третью версию контракта с окладом выше, чем у Месси. И это логично, потому что не аргентинец, и не Неймар, а именно Мбаппе — главный актив парижского суперклуба. Найти ему равноценную замену невозможно, а стареющие звезды вряд ли способны поддерживать нынешний уровень амбиций «ПСЖ».

Хотя есть еще фактор Зинедина Зидана, который летом должен сменить Маурисио Почеттино. Этот тренер, как мало кто в мире, умеет управлять напичканными звездами командами. А еще у Зизу особые отношения с Мбаппе, что, впрочем, так и не помогло «Реалу» заполучить французского вундеркинда несколько лет назад. Но, скорее всего, их пути снова разойдутся.

Килиан в очередной раз показал, зачем он нужен «Реалу» ? pic.twitter.com/j1bN5slr8a — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 15, 2022

Слишком много в последних ответах Мбаппе фраз, свойственных дипломатам, а не футболистам. Про величие «ПСЖ» и «Реала», про счастье играть за свою нынешнюю команду, которая является одной из лучших в мире, и будущее, о котором пока рано думать. Только не нужно искать подтекст в том, что на некоторые вопросы Мбаппе отвечал на испанском. Он ведь и английский знает блестяще, пойдя в свое время на курсы изучения языков, что в какой-то момент обернулось теориями о планах перебраться в АПЛ.

Но никакой Англии — по крайней мере в среднесрочной перспективе — у Мбаппе не будет. Либо Париж, либо Мадрид. Без него «ПСЖ» уже не будет прежним, а «Реал» с ним станет совсем другим. Скорее всего, точный ответ мы узнаем летом, а пока просто наслаждаемся тем, что творит на поле Мбаппе. Как он сам заметил, играть в футбол — лучший способ абстрагироваться от многочисленных слухов о своем будущем. И то и другое у него получается блестяще. Настолько, что можно рассчитывать на красивое прощание с Парижем после победы в финале Лиги чемпионов.