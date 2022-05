«Реал» vs «Ливерпуль» — идеальный финал! Нас ждет рок-концерт, который нельзя пропустить

Трофей Лиги чемпионов разыграют две самые яркие команды сезона.

Конечно, очень жаль, что этот финал пройдет не в Санкт-Петербурге, как было запланировано изначально. «Реал» и «Ливерпуль» — одни из самых популярных зарубежных команд в России с обширными фан-клубами, и, например, среди моих знакомых есть настоящие болельщики как одного, так и другого клуба. Да и вообще, послушать вживую, как фанаты красных поют You will never walk alone, — это впечатление, которое остается на всю жизнь. Впрочем, поклонники «Реала» не менее шумны и экспрессивны, когда дело доходит до решающего матча, — довелось лично наблюдать это в Кардиффе во время финала-2017. Санкт-Петербург ждал бы настоящий фестиваль.

Но и сейчас «Реал» vs «Ливерпуль» — матч, который нельзя пропустить, пусть он и будет сыгран в Париже. И здорово, что финал получился не мононациональным. «Мадрид» против «Вильярреала» Унаи Эмери — это было бы слишком обыденно. «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» — пожалуй, главный на сегодня матч в европейском футболе. Команды Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы сейчас объективно сильнейшие на континенте по качеству игры, а их очные встречи по-настоящему восхитительны. Но, во-первых, после двух матчей в апреле с интервалом в неделю еще одна игра в мае — это уже был бы перебор. Даже с соперничеством лучших из лучших нельзя перебарщивать. А, во-вторых, учитывая, насколько команды хорошо знают друг друга, был риск, что финал превратится в тактические шахматы и потеряет в зрелищности.

Карим Бензема. Фото Reuters

Сейчас же этого почти наверняка не случится. Хотя бы потому, что этот «Реал», кажется, просто не может быть скучным. Нынешняя команда — самая живая и влюбляющая в себя за много лет. Такого в Мадриде не было, пожалуй, со времен легендарных «галактикос», у которых, конечно, были чудовищные проблемы с дисциплиной за пределами поля, но на нем они порой творили настоящую магию. Все последующие годы «Реал», даже поставив в середине 2010-х на поток победы в Лиге чемпионов, казался каким-то холодным и немного отстраненным, как идеальная белозубая улыбка Криштиану Роналду. Его успехи и рекорды впечатляли, но им хотелось сдержанно аплодировать, не более.

Этот «Реал» дает настоящий рок-н-ролл. Из «королевского» там осталась только непрошибаемая уверенность в своих силах — то, что иногда называют ДНК. Что-то вроде «Мы — «Реал», а вы...» — ну, дальше сами знаете. Но во всем остальном это шумная рок-банда с диким драйвом и энергетикой. С ними хочется орать и прыгать — и Мадрид регулярно дает такую возможность. И вроде бы Карло Анчелотти внешне никак этому не соответствует, но найдите и посмотрите ставшее вирусным фото с чемпионского парада в честь победы в ла лиге, где итальянец в крутейших темных очках и с сигарой в зубах, — и вы поймете, что внешность обманчива.

Мохаммед Салах. Фото Global Look Press

Клопп — давно уже рок-звезда. Не хамоватая и заносчивая, а оттого отталкивающе-притягательная, как праймовый Жозе Моуринью. Нет, немец идеально вписался в образ яркого, но при этом нормального мужика, который, если что, после матча может и пивка фанатам вынести из клубного автобуса. Его «Ливерпуль» примерно такой же. В нем нет излишней заумности и вычурности, как, скажем, у «Манчестер Сити», но при этом игра красных узнаваема, продумана и хорошо организована.

Для «Ливерпуля» предстоящий финал — это еще и возможность взять реванш за поражение в 2018 году. Тогда в Киеве Мохамед Салах получил травму в жестком столкновении с Серхио Рамосом, Лорис Кариус пропустил два нелепых гола, а Гарет Бэйл, который тогда любил футбол больше, чем гольф, забил шедевральный мяч ударом через себя. В ночь после того матча Клопп пообещал болельщикам вернуться — и сдержал слово: на следующий сезон «Ливерпуль» взял Лигу чемпионов. Но победить «Реал» — особый пункт.

Есть и еще одна интрига. Кариму Бензема уже практически вручили «Золотой мяч», который теперь присуждается по итогам сезона, а не календарного года. Француз его определенно заслужил, но где-то рядом Салах и Садио Мане — кто знает, как финал скажется на общественном мнении.

Словом, во всех отношениях нас ждет выдающийся матч. Пропустить такое зрелище нельзя.