Двуличный УЕФА лишил Россию суперфинала Лиги чемпионов

Обозреватель «СЭ» сожалеет, что матч «Ливерпуль» — «Реал» состоится не в Петербурге, но уверен, что жизнь расставит все по своим местам.

Невероятное противостояние «Реала» с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов, особенно его мадридская часть, вызвало восхищение. И — грусть. Я с восхищением смотрел на невероятного Бензема, сумасшедшие сейвы Куртуа, эпичный камбэк испанцев имени Родригу, блестящие мысль и технику Де Брейне, космическую скорость Виниуса — но при этом не покидало чувство несправедливости. «Ливерпуль» ведь тоже вполне отвечает статусу команды-звезды — значит, господа (нет) из УЕФА лишили нас с вами великолепного финала.

Нет никаких сомнений в том, что он стал бы таковым, пройди, как изначально планировалось, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Что в спортивном плане, что в организационном — с нашим-то богатейшим опытом последних лет. Мне посчастливилось побывать на классном стадионе на берегу Финского залива в качестве журналиста и просто зрителя на матчах ЧМ-2018 и Евро-2020 — это незабываемые впечатления на всю жизнь, заставляющие хотеть приезжать туда на встречи подобного масштаба снова и снова.

Но нет — в Ньоне моментально забыли, что именно Питер протянул УЕФА руку помощи, когда Дублин незадолго до старта чемпионата Европы отказался от своих игр из-за ковида, и Северная столица приняла три из них у себя. Забыли, что подготовка к таким событиям, как финал ЛЧ, — трудоемкий и серьезный процесс, и справится ли с ним на отлично в пожарном порядке «Стад де Франс» — вопрос. Причем большой — вспоминая, какой оргбардак царил во Франции в ходе ЧЕ-2016. Искренне желаю Сен-Дени удачи, но факты — вещь упрямая. Забыли о многолетнем и, главное, надежном партнерстве с «Газпромом», за которым в финансовом отношении чувствовали себя как за каменной стеной. Забыли, наконец, о принципе «спорт вне политики».

Стадион в Санкт-Петербурге. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Впрочем, последнее удивлять никого уже не должно. Циничность главы европейского футбольного союза Александера Чеферина — это высший пилотаж двуличия. Еще в середине апреля словенец публично заявлял, что «российские спортсмены чувствуют на себе ограничения, хотя и не виноваты в происходящем. Поэтому следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против них, ни против народа РФ. Атлеты не должны страдать». А уже 2 мая УЕФА, ведомая балканцем, отстранила наши клубы и сборные от соревнований под своей эгидой. Причем — на неопределенный срок, не стоит витать в облаках и думать, что через год бан непременно снимут.

Однако лить крокодиловы слезы не нужно — следует бороться. Уже не за сам финал, конечно. За компенсацию затрат на его подготовку. Что фактически означает — за труд множества людей, вовлеченных в процесс, работавших по мере приближения даты все напряженнее и напряженнее, вкладывавших часть своих душ. По-другому у нас не бывает, иначе не присваивал бы весь мир самые яркие эпитеты Олимпиаде-2014, тем же ЧМ-2018 и российской части Евро-2020. За тех, кто занимался организацией финала ЛЧ, особенно обидно, но моральный ущерб надо компенсировать материально. До конца сражаться в САS, а если Спортивный арбитражный суд не примет сторону РФС, идти дальше — обращаться в суд гражданский.

В конце концов, Бог судья Чеферину и компании. За отъем великолепного — по крайней мере по вывеске — зрелища обидно. Но переживем. А вот как долго комфортно проживет без России (речь не только о командах, но и о спонсорской составляющей) УЕФА, мы посмотрим. Не удивлюсь, что спустя какое-то время чиновники из Ньона сами обратятся к РФС с предложением вернуться.

Подождем.