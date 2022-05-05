30 лет назад тренер «Зенита» спас Анчелотти от отставки и помог запустить карьеру

Спецкор «СЭ» в Италии — о герое Лиги чемпионов.

«Симутенков?» — переспрашивал меня начинающий клубный тренер Карло Анчелотти в 1995 или в 1996 году в Реджо-Эмилии. «Это важный игрок для моей команды» — искренне отвечал мне тренер «Реджаны», которая играла в том сезоне в серии В.

И сегодня я вспоминаю, что именно Игорь Симутенков забил первый при Анчелотти гол в той «Реджане», которой руководил будущий великий клубный тренер. Сам он тоже об этом помнит, но изображает из себя скромника и уверяет, что никакого отношения к зарождавшемуся тогда величию Анчелотти не имеет.

Симутенков, работающий сегодня в штабе Сергея Семака в «Зените», лукавит: его восемь голов в том сезоне очень даже помогли Анчелотти. И если первый гол команде очков не принес, то вот во втором круге именно Симутенков оформил победный дубль в гостях против «Луккезе». После этого «Реджана» уверенно покатила в сторону серии А, а Карлетто, как его до сих пор называет вся футбольная Италия, начал яркое восхождение в сторону великих европейских клубов.

Сезон-1995/96 «Реджана» встретила в серии В семью матчами без побед. В нынешние безумные времена молодого тренера (Карло было тогда 36 лет) убрали бы с волчьим билетом, а тогда любимец Арриго Сакки (у него Анчелотти играл в великом «Милане» конца 1980-х, а потом работал в сборной Италии на чемпионате мира-1994) остался на своем посту. Все тот же Симутенков рассказывал мне, как это случилось. «Карло висел тогда на волоске, результаты были против него, а пресса давила на хозяина клуба, чтобы его убрали. И вот Анчелотти как-то собрал нас в раздевалке и без всякой истерики сказал примерно следующее: если вы мне верите, то делайте и дальше спокойно наше общее дело, мы выберемся из этой ситуации. Мы ему поверили, а по итогам сезона вышли в серию А».

Карло Анчелотти. Фото Global Look Press

К словам Симутенкова добавлю, что переломным тогда для «Реджаны» стал домашний матч против «Венеции», в котором команда Анчелотти выиграла 3:0. Нет, в том матче российский форвард не забивал, зато во втором круге сделал это в самые нужные моменты и принес команде несколько важнейших очков.

«Симутенков?» — переспрашивал меня Карло, забавно поднимая свою левую бровь уже в Миланелло в начале 2000-х годов — в бытность главным тренером «Милана». «Передавай ему большой ему привет. Кто же забудет игроков своей первой команды?» — отвечал мне Карло, который уже стал большим специалистом.

В свою бытность в «Реджане» Анчелотти нередко собирал всю команду на ужин по четвергам. А с игроками он, молодой тогда тренер, вел себя как старший брат или товарищ, не допуская при этом панибратства. Эта его манера общаться сохранилась, судя по всему, до сих пор. Когда ты разговариваешь с Анчелотти, складывается впечатление, что перед тобой — сосед по лестничной площадке или кто-то из родственников. Он общается с тобой так естественно, будто ты сидишь с ним на пеньке возле костра, на котором жарится его любимая ветчина. С середины девяностых годов прошлого века, когда Карло начинал клубным тренером в Реджо-Эмилии, прошла уже вечность, а сам он стал живой легендой тренерского цеха. Но это все такой же адекватный человек и приятный собеседник.

А ведь футбольная жизнь била его наотмашь не раз. Игроком Анчелотти взял много титулов, но мог еще больше, если бы не травмы: в частности, из-за одной из них он не попал на победный для Италии ЧМ-1982. Недаром же сам Карло говорит сегодня, что по утрам у него скрипят колени.

В 1994 году начинающий тренер-ассистент Анчелотти был рядом с Сакки, когда Италия обидно проиграла бразильцам в серии пенальти финал чемпионата мира в США: помните слезы Роберто Баджо? В той же «Реджане» Анчелотти должны были увольнять из команды уже после семи туров, а в «Ювентусе», где Карло дважды подряд заканчивал чемпионат на втором месте при обиднейших раскладах, его прозвали «вечно вторым» и поставили клеймо неудачника.

Даже в «Милане», где он стал великим и снял проклятие «вечно второго», у него случился немыслимый финал Лиги чемпионов-2005 против «Ливерпуля». Но если другой тренер мог бы после такого, наверное, сойти с ума, то Карло взял и вышел после этого еще раз в финал-2007, где вернул должок именно «Ливерпулю»!

Карло Анчелотти и его «Реал» с кубком Лиги чемпионов в 2007 году.

И как такой с виду добродушный и вроде бы свой в доску собеседник умудрялся и умудряется рулить звездными и часто истеричными раздевалками в Турине, Милане, Лондоне, Париже, Мюнхене, Мадриде?!

Вот ответ знаменитого экс-защитника «Милана» Алессандро Костакурты на этот вопрос: «Главный секрет Карло? Понятно, что он знает футбол от и до. А еще он — классный психолог и гениальный дипломат. Карло всегда готов выслушать своего президента или игрока, покивать и сделать вид, что он согласен с собеседником. Собеседник радостно уходит с ощущением того, что убедил Карло в своей правоте, и, следовательно, тот сделает так, как ему посоветовали. Сам же Карло всегда делает после таких бесед только то, что считает нужным сам. Однако как-то умудряется провернуть все настолько элегантно, что другие начинают думать: это их заслуга. И все довольны. Карло — гений!»

Пожалуй, величие Анчелотти действительно состоит в том, что он умеет примирять безумную реальность и истеричность нашего времени со своей основательностью и житейской мудростью. А еще Карлетто, конечно, имеет феерически гибкую нервную систему, которая позволят ему десятки лет перемалывать поражения и провалы, превращая их в триумфы. А недавние слова президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса о том, что Анчелотти неудачно (что правда!) отработал в «Наполи» из-за того, что, мол, не нашел общего языка с местными болельщиками, уж точно выглядят проблемой только для самого Неаполя, но никак не для тренера.

Карло не раз больно падал, но становился от этого только сильнее. И никогда не терял своего выражения лица — ни в дни поражений, ни в дни триумфов. Его фантастическая способность излучать уверенность и спокойствие передаются президентам клубов и футболистам. Когда Анчелотти своей неспешной медвежьей походкой выходил из столовой в Миланелло, у него на лице читалось удовлетворение от того, что он только что съел знаменитое и очень вкусное (поверьте на слово!) мороженое, которое готовили на базе «Милана» по особому рецепту. Подняв левую бровь и приветливо помахав тебе рукой, он, поскрипывая, уходил в своей номер на втором этаже, а ты так и оставался при своих мыслях: ну вот как этот расслабленный и добродушный с виду любитель поесть и умелец наслаждаться мирскими радостями умудряется управляться с хозяевами-миллиардерами и игроками-миллионерами?!

Вот как-то так и умудряется! Все тот же Симутенков уверяет меня, что Карло с 1995 года по сей день совсем не изменился. Несколько лет назад они пересеклись в одном из европейских городов и пообщались так, словно это был один из тех самых знаменитых четвергов прошлого века в «Реджане». Оставаться самим собой на протяжении всей жизни, прочно стоять на земле и любить свою профессию — может, это и есть простой, но при этом самый главный секрет успеха в карьере Анчелотти?

Сам Карло говорит, что будет работать, пока у него не пропала страсть к футболу. Ну а дальше Анчелотти собирается наслаждаться своим гордым званием дедушки, о чем он говорит без всякого стеснения. И я ему верю: добрый дедушка Карло, сидящий с внучками у пенька под костер с шашлычком, — это была бы очень цельная и естественная картинка!