Обозреватель «СЭ» — об успехе «быков» и провале зенитовцев.

За «быков» приятно. Безо всякого сарказма

Дожили до того, что радуемся первой победе российских клубов в 14-м по счету нашем матче этой Лиги чемпионов, и сердце наполняется теплом в связи с первым за два года выходом хоть кого-то в весеннюю часть Лиги Европы! Но учитывая, что «Краснодар» — новичок Лиги чемпионов, за «быков» действительно приятно, безо всякого сарказма.

Не могу сказать, что для всего российского футбола это что-то в корне перевернуло. Однако, по крайней мере, не сбылись опасения, что мы вообще ни одной победы в этой Лиге не одержим, впервые высказанные мною после второго тура. Хотя одна победа, пять ничьих и девять поражений с разностью мячей 13-29 — показатели те еще.

Тем не менее сам «Краснодар» провалил, по сути, только матч с «Челси» — и то, скорее, по счету. А по игре — второй тайм гостевой встречи с «Севильей». Если отрешиться от эмоций той игры, для дебютантов — вполне нормально. И в день ответной игры с «Ренном» было ощущение, что «быки» могут выиграть, которое я осмелился озвучить в своем Телеграм-канале «РабиНерв», хотя всего полсутками ранее прошелся напалмом по всему устройству российского футбола, которое, убежден, и привело к тому, что творится с нашими командами уже не в первых еврокубках.

А за день до игры одно из краснодарских изданий попросило ответить на вопрос, нужно ли «Краснодару» отправить в отставку Мурада Мусаева. Я ответил, что на данный момент против этого. Потому что любой, даже самый большой тренер в карьере проходит через неудачи и даже провалы. А уж тем более — молодые. До этого сезона карьера шла вверх, он стал первым тренером в истории «Краснодара», который взял две бронзы подряд, — притом что до него за все года была только одна, у Олега Кононова. Да еще и половина прошлого сезона была сопряжена с огромными проблемами из-за потери по разным причинам почти всей линии полузащиты — Каборе, Перейры, Газинского, Классона, Кабелла.

Наконец, в этом сезоне Мусаеву удалось впервые в истории вывести «быков» в групповой турнир Лиги чемпионов, и в тот момент все говорили (о чем потом быстро забыли), что никто там не будет от команды ничего требовать. А далее, в том числе и в РПЛ с провальным 10-м местом, Мусаев стал жертвой:

а) недоработок клубного менеджмента, оставившего его в первую очередь с очень уязвимым центром обороны имени ставшего мемом Кайю;

б) еженедельного графика ЛЧ;

в) своего небольшого пока опыта.

Но только терпение руководителей приводит к прогрессу тренеров и росту команд. Судьба того же ЦСКА при Евгении Гинере — лучшее тому доказательство. В том числе и терпение, проявленное этим летом после беспрецедентного отъезда в Белоруссию Виктора Гончаренко — одного из нынешних лидеров чемпионата.

И вот в среду Кайо, представьте, не привез. Его партнер по центру обороны Мартынович даже отдал целый голевой пас Бергу через полполя. А очень вовремя вернувшийся в строй Сафонов сделал первый в жизни «сухарь» в групповом турнире ЛЧ. Причем весь матч вселял в партнеров абсолютную уверенность, что у них за спинами все в порядке, и пару раз сделал серьезные сэйвы.

Берг включил свой суперкорпус, оттеснил защитника и воткнул мимо вратаря



Ну можешь же, Маркус! ?https://t.co/QVU9Om3tzC pic.twitter.com/63jov85Vfc — Матч ТВ (@MatchTV) December 2, 2020

Думаю, всем приятно и за Берга — качественного и очень добросовестного нападающего, который не всегда забивает, но всегда своей тактической грамотностью и боевитостью делает свою команду лучше. Мы давно знаем, что Володька Быстров не любит скандинавов, даже если они — не судьи. Пусть эксперт развлекает публику — какие проблемы? Но мы-то с вами видим, как в самый нужный момент Берг поставил корпус, не дав, между прочим, не какому-нибудь новичку, а капитану «Ренна» Да Силве подобраться к мячу и уверенно переиграл вратаря. В результате чего российские дебютанты Лиги чемпионов обыграли французских и уже после пятого тура обеспечили себе проход в Лигу Европы.

Нельзя сказать, что у «Ренна» не было шансов — он и выиграть, в общем-то, мог. Но против него играла команда. Не та, что вышла на цыпочках в большинстве на второй тайм в Севилье. И уяснившая жестокий урок последней минуты второго матча с теми же андалусийцами. Тут на последних минутах не было вообще никакого пожара, что говорило о многом. «Быки» вышли не бояться, а играть и биться за победу. Таким и должен быть коллектив, даже если он в ЛЧ играет впервые.

Почти все наши клубы-новички ЛЧ становились третьими. Сразу в плей-офф не выходил никто

Когда в этом турнире в 2001 году дебютировал «Локомотив» Юрия Семина, он грохнул в Брюсселе «Андерлехт» (5:1) и в Москве смешанный состав «Реала» (2:0). «Рубин» Курбана Бердыева в первый же заход в 2009-м обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» (2:1), а «Ростов» того же тренера в 2016-м — дома «Баварию» (3:2). И железнодорожники, и казанцы, и ростовчане, и «Спартак» в 1993-м, и «Зенит» в 2008-м — все они в своих первых групповых турнирах ЛЧ становились третьими. С ходу выйти в плей-офф не получилось ни у кого, а последним с первой попытки стал в 1992-м только ЦСКА (и то формально тогда это был последний сезон Кубка чемпионов, а дебют в группе именно ЛЧ у армейцев состоялся в 2004-м, и они тоже оказались третьими!). Так почему бы и «Краснодару» было не продолжить почти всеобщую российскую традицию?

Вы ответите: потому что «Зенит» с «Локомотивом» досрочно стали четвертыми. И в чем-то будете правы. Вот парадокс — «Краснодар», бронзовый призер прошлого чемпионата России и 10-е место в нынешнем, проигравший в прошлом туре «Химкам», занял третье место в группе с командами только из чемпионатов топ-5. А «Зенит» и «Локомотив» бездарно слили соперникам из Бельгии и Австрии — лиг, которые, как кто-то почему-то решил, слабее РПЛ. На самом же деле их чемпионы оказались в сто раз быстрее, смелее, умнее и современнее.

Надо бы нам опуститься с небес на землю и хотя бы команды из этих средних, но правильно относящихся к себе чемпионатов по новой научиться обыгрывать. А то ведь и на них уже снизу вверх смотрим — по переключению скоростей, по умению вылететь в атаку, накрыть при потере мяча.

Я попробовал нарисовать для себя шкалу эмоций и к каждой из них найти ассоциацию из выступлений наших клубов в этой Лиге чемпионов.

Восхищение: прочерк.

Радость: победа «Краснодара» над ПАОК и первый выход в групповой турнир.

Удивление: футбол «Локомотива» в матче с «Баварией» и факты ничьих в двух матчах с «Атлетико».

Облегчение: победа «Краснодара» над «Ренном» и выход единственного нашего клуба за два года в весну.

Возмущение: игра «Локомотива» весь домашний матч с «Зальцбургом».

Гнев: игра «Краснодара» во втором тайме в Севилье в большинстве при счете 2:1.

Отвращение: все выступление «Зенита» в этой Лиге чемпионов.

Глумление: 0:3 «Зенита» в Брюгге.

Давно не переключал телевизор с матчей наших клубов в Лиге чемпионов. И по работе чаще всего надо, хотя пальцы так и норовят ткнуть кнопки пульта на какой-нибудь суперфутбол вроде «МЮ» — «ПСЖ», и одних хайлайтов для понимания сути игры не хватает.

Но после первого тайма матча «Брюгге» — «Зенит» я все же переключил. Потому что сил уже не было смотреть на эту стоячую бессмыслицу со стороны гостей. Я не ошибся — спустя какое-то время стало 0:3. Тут и хайлайтов вполне хватило.

Потому что иначе, чем премьерой трагикомедии «Пробить дно в Брюгге», назвать это было невозможно.

Интересно, какие оправдания мы услышим от разных официальных и не очень лиц, имеющих то или иное отношение к «Зениту»? Хотя нет — неинтересно. Потому что «Краснодару» с «Локомотивом» точно было не легче, скамейка у них короче, но даже они подавали в этой Лиге хоть какие-то признаки жизни. Команда из Питера была мертва с первой и до последней минуты — за исключением разве что домашней встречи с «Лацио», которую тоже выиграть не смогла.

Чтобы команда из первой корзины набрала в пяти матчах одно очко с соотношением мячей 3-11 — это надо сильно постараться.

Как виртуозно в офисе «Зенита» умеют оправдывать свои даже очевидные фиаско, мы увидели, например, на днях в интервью спортивного директора Хавьера Рибалты коллегам с «Чемпионата». Он ухитрился заявить, что не понимает, в чем провал подписания Малкома.

От травм, понятно, никто не застрахован, но у бразильца они для 23-летнего парня за 40 миллионов евро случаются слишком часто. Сломался, едва приехав, долго лечился. В летнем отрезке прошлого чемпионата вроде выздоровел, освоился и начал приносить «Зениту» пользу. Но в новом сезоне — сначала пустота, потом опять травма, затем вновь пустота.

В 12 матчах этого чемпионата России за 912 минут (десять полных игр) Малком забил один мяч, и тот «Тамбову» в разгроме 4:1, когда могли бы обойтись и без него. Ладно он еще отдавал бы, как тот же Чалов, у которого шесть голевых передач, как ни ругай Федора за нерезультативность. Но у Малкома — всего одна. С «Арсеналом».

Уж казалось, что кому, если не бразильцу, стать козырной картой «Зенита» в ЛЧ, но и там 0+0. Правда, он был сломан и провел только два матча — в гостях с «Лацио» и с «Брюгге». С общим счетом 1:6. И мы видели — как. В результате после четвертого тура «Зенит» ухитрился потерять даже теоретические шансы на выход в плей-офф ЛЧ, а после пятого — и в ЛЕ. Хотя амбиции у него там были не как у «Локо» и «Краснодара».

И уж хрустальность Малкома в планы «Зенита», думается, точно не входила. Могут ли две травмы, повлекшие за собой полторы пропущенные Лиги чемпионов, быть несчастливым стечением обстоятельств, а не результатом повышенной травматичности? Конечно, могут. Но в этом сезоне он плох, и когда здоров.

Наверное, для окончательных выводов время все же еще не пришло, но не для полугода, а для полутора лет в клубе какую еще характеристику подобрать, если не провал? Из пяти лет контракта осталось три с половиной. Продавать или переподписывать желательно за два, чтобы цена на игрока не начала падать. То есть полтора года — уже в трубу, а за следующие полтора все станет окончательно ясно.

Поэтому спортивному директору самого богатого клуба России заявлять, что он не понимает, в чем провал покупки игрока за 40 миллионов евро, у которого 1+1 в жуткой сейчас РПЛ, ноль в ЛЧ и постоянные травмы — это значит или нагло врать болельщикам, или дуть в уши начальству (что чаще всего совпадает — мы и по Василию Кикнадзе это знаем), или жить совсем уж в параллельной реальности.

Понимаю, что в европейских топ-клубах вроде «Ювентуса» и «МЮ», где прежде работал Рибалта, 40 миллионов за игрока — норма, семечки. Но он сейчас не там, а здесь. Здесь же это мегатрансфер. На уровне Данни, Халка, Витселя.

А на выходе — пшик. Поэтому, спуская всех собак на Сергея Семака (до определенной степени — справедливо), не делайте его единственным крайним и не забывайте и о других важных сотрудниках клуба. Если два года назад менеджмент «Зенита» проворачивал гениальную комбинацию, продав Паредеса в «ПСЖ» и купив на те же деньги Ракицкого, Барриоса и Азмуна (что сработало моментально и работает до сих пор), то 60 миллионов на Малкома и Вендела могут оказаться самой бездарной тратой в истории нашего футбола. Да еще и во времена, когда остальные считают каждый миллион.