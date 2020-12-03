Без Дзюбы не могут? Почему «Зенит» не забил «Брюгге»

Разбор провала петербуржцев в Лиге чемпионов с точки зрения атаки.

Начнем сразу же с показательной картинки:

Карта ударов «Зенита» (слева) и «Брюгге» (справа) в матче Лиги чемпионов (0:3). Фото whoscored.com

Жалкие 4 удара за 90 минут — это «Зенит». Приличные 11 — «Брюгге». Еще более показательны цифры: 0 ударов в створ от петербуржцев (да, у Сутормина была перекладина) и 5 — от бельгийцев.

Что говорить о пропущенных сине-бело-голубыми голах? С этим все ясно: несогласованность пары центральных защитников (особенно — во втором тайме, когда вместе играли резервист Прохин и непрофильный для этой позиции Сантос), а еще — недоработка опорной зоны, следовательно, жуткие разрывы.

Да и оборонительная статистика «Брюгге» лучше: 21 — 18 по успешным отборам, 16 — 12 по перехватам, 12 — 10 по выносам. Блокировки за «Зенитом»: 18 — 8.

Правильнее подумать о том, почему команда Сергея Семака не забила. Да и вообще ни разу не попала в створ ворот соперника. Говорить о реализации не приходится:

xG-карта матча Лиги чемпионов «Брюгге» (слева) — «Зенит» (справа). Фото https://twitter.com/Caley_graphics

Какая тут реализация? 0,2 ожидаемых гола — вот и весь «Зенит». Куда же исчезли моменты?

1. Проблема Дзюбы — простота

Сине-бело-голубые просто привыкли играть на Артема. Недаром он — лучший бомбардир команды в РПЛ (7 голов). Этот стиль можно описать следующей цепочкой: длинная передача от Ракицкого — выигранное Дзюбой верховое единоборство — скидка на убегающего Азмуна. Или еще одной последовательностью: прорыв крайнего защитника (Сантоса или Караваева) по флангу — кросс — вновь выигранный Артемом верх — удар по воротам.

Дзюбы на поле не оказалось — он остался в Петербурге. И привычная система не сработала. Длинных передач по-прежнему было много (73 против 67 у соперника). А вот выигранных верховых единоборств — не очень (12 против 16 у хозяев). 2 — от Азмуна, 2 — от Ерохина, 2 — от Мостового. В домашнем матче с «Брюгге» Дзюба выиграл... 12!

С кроссами не ладилось. Соперник даже превзошел «Зенит» по этому показателю: 18 против 12. А можно было попробовать, учитывая Азмуна и Ерохина.

Итак, типичная тактика «Зенита» провалилась: зацепиться за мяч было некому. Значит, надо было предложить что-то другое?

2. Проблема Малкома — креативность

Бразильца явно покупали: 1) под Лигу чемпионов; 2) под вариативность в нападении. Последнее иногда ему удавалось — все же культура паса на одном уровне с Влашичем из ЦСКА. Да и дриблинг с ударом присутствуют. Вот только сейчас кажется, что Малком равнодушен к происходящему на поле.

Не буду говорить об оборонительных навыках бразильца: думаю, вы сами видели, как он гнался за игроками «Брюгге» без обозначения попытки вступить в отбор. Есть стерильное владение мячом, а вот это — стерильный прессинг.

Лучше посмотрим на его статистику. Что должен делать Малком? Продвигать мяч в финальной трети поля: обыгрывать один в один, отдавать передачи под удар, нестандартно взламывать оборону соперника — длинные пасы-то без Дзюбы не проходят!

Казалось бы, объем работы нормальный: 47 касаний мяча, из которых 35 — передачи. На этом фоне другие атакующие игроки — Азмун и Дриусси — будто бы выпали из игры: 22 и 28 касаний соответственно.

Однако у Малкома: 1 удар по воротам (издали), 1 успешная попытка дриблинга из 2 (что он вообще делал в «Барселоне»?), 0 передач под удар. Вот это эффективность!

Кажется, что россиянин Мостовой смотрится лучше звездного бразильца. Он выходит на поле — появляются темп, умные движения, смелость. И дело не в тактике — просто равнодушия нет.

Итог

«Зенит» погорел на трех составляющих в атаке:

1. Компактности соперника.

2. Провале стандартной тактики без Дзюбы.

3. Отсутствии вариативности в нападении, которую должен был дать Малком.

Напрашивается сравнение с «Краснодаром», у которого нет баланса. В атаке — топы и комбинации накоротке. В защите — потеря позиций и привозы от Кайо / Сорокина.

У «Зенита» с «Брюгге» не оказалось ни сыгранной обороны, ни креативного нападения. Странно для чемпиона России, не правда ли?

В материале использована статистика whoscored.com