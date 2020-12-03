В среду «быки» одержали первую победу России в групповых турнирах еврокубков, обыграв «Ренн» (1:0), и вышли в плей-офф Лиги Европы. А вот питерцы провалились в Бельгии — 0:3 от «Брюгге» досрочно отправили нашего чемпиона на последнее место

Для «Краснодара» и «Зенита» игры с «Ренном» и «Брюгге» были, по сути, матчами года. Победы снимали напряжение, скопившееся, в том числе, вокруг главных тренеров Мурада Мусаева и Сергея Семака, а также в той или иной степени меняли впечатление от европейской кампании. Для «быков» так вообще кардинально — три очка гарантировали третье место в группе и выход в Лигу Европы. Но как же по-разному сложились эти матчи, и какое разное впечатление оставили.

Репутация немного плюшевой команды давно приклеилась к «Краснодару». Но на сей раз в этом образе предстал «Зенит». В ситуации, когда питерцам нужно было обязательно брать три очка, да еще забив минимум два гола, за весь первый тайм они нанесли всего один удар по воротам — и тот мимо. Понятно, что статистика далеко не всегда отражает происходящее на поле, но на этот раз она красноречива. Такого удивительного безволия и равнодушия со стороны «Зенита» не доводилось видеть очень давно.

Можно говорить про отсутствие Дзюбы и других важных исполнителей, про сложный график, про то, что, по словам Семака, ему не купили нужных футболистов, но, как бы то ни было, это — в любом случае провал. Иначе два поражения от «Брюгге», одно из которых получилось разгромным, не назовешь.

Такой безнадеги от выступления российского клуба в Лиге чемпионов не чувствовалось очень давно. Наверное, со времен ЦСКА, когда армейцы в первой половине 2010-х попали в «космос».

И вот еще какая деталь. Трудно сейчас многим командам в Европе, и многие, даже гранды, активно задействуют молодежь. Скажем, во вторник у «Ливерпуля» в реально важном матче против «Аякса» в основе вышли 19-летние Неко Уильямс и Джонс, организовавшие победный гол. Причем Юрген Клопп начал активно подтягивать их еще в прошлом сезоне. Выход же Прохина, Мусаева и Шамкина куда больше похож на демонстративный жест Семака в сторону руководства — мол, смотрите, кем мне приходится играть.

К счастью, у России в этом сезоне есть победа в Лиге чемпионов и будет представитель в весенней стадии еврокубков — спасибо «Краснодару».

По ходу матча регулярно случались отрезки, когда «Ренн» выглядел лучше. Но каждый раз «быки» находили в себе силы добавлять и переламывать эту тенденцию, отодвигая игру к воротам соперника. И это заслуживает уважения — в предыдущих встречах такого за командой Мусаева не наблюдалось, и даже два гола в Севилье оказались во многом случайными. Мяч, забитый Бергом, тоже получился немного шальным, но он случился в тот момент, когда «Ренн» вроде бы контролировал игру, а у хозяев, как казалось, начали заканчиваться силы.

Совсем уж плюшевым коллективам такое не под силу. Все же есть у «Краснодара» самолюбие и здоровая злость, без которых можно быть симпатичными и обласканными, но так ничего и не добиться.

Совсем уж черной эта еврокубковая осень не станет.