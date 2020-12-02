В среду «Краснодар» выиграл на своем поле у «Ренна» (1:0) благодаря голу Маркуса Берга. Это первая победа России в групповых турнирах еврокубков-2020/21

Для «Краснодара» это был матч года. Победа, которая гарантировала третье место в группе и выход в Лигу Европы, списывала все неудачи на внутренней арене. Да и первый опыт участия в Лиге чемпионов, учитывая все привходящие обстоятельства, можно в таком случае признать в целом успешным. И в команде, очевидно, все это прекрасно понимали.

Если во встрече РПЛ с «Химками» в прошлую субботу «быки» выглядели безвольными и бесхребетными, то по игре с «Ренном» этого не скажешь. Да, Вандерсон регулярно недорабатывал в обороне на своем фланге, но бразилец сейчас просто физически не готов это делать на постоянной основе. Однако в отсутствии желания даже его не упрекнешь.

По ходу матча регулярно случались отрезки, когда «Ренн» выглядел лучше. Так происходило и в середине первого тайма, и временами во втором. Французы накрывали «Краснодар» прессингом, у ворот Сафонова начинали возникать моменты — в этом аспекте гости вообще оказались конкретнее и голевых шансов создали больше. К счастью, реализовать ни один из них «Ренну» не удалось.

Но каждый раз «Краснодар» находил в себе силы добавлять и переламывать неприятную тенденцию, отодвигая игру к штрафной соперника. И это заслуживает уважения — в предыдущих встречах такого за «быками» не наблюдалось, и даже два гола в Севилье были во многом случайными. Мяч, забитый сейчас Бергом, тоже получился немного шальным, но он случился в тот момент, когда «Ренн» вроде бы контролировал ход встречи, а у хозяев начали заканчиваться силы.

Берг включил свой суперкорпус, оттеснил защитника и воткнул мимо вратаря



Ну можешь же, Маркус! ?https://t.co/QVU9Om3tzC pic.twitter.com/63jov85Vfc — Матч ТВ (@MatchTV) December 2, 2020

Совсем плюшевым коллективам такое не под силу. Все же есть у «Краснодара» самолюбие и здоровая злость, без которых можно быть симпатичными и обласканными, но так ничего и не добиться.

Да и потом, с соперниками типа «Ренна» краснодарцы не раз играли в Лиге Европы и, за исключением прошлого сезона, добивались приличных результатов. Ничего особенного в нынешнем оппоненте не было, даже несмотря на наличие в составе вундеркиндов типа Камавинги и Доку. От наших требовалось просто успокоиться, взять себя в руки и выдать максимум возможного на данный момент. «Краснодару» это удалось.

Понятно, что совсем уж восторги сейчас неуместны, но как же здорово, что у России есть в этом сезоне победа в Лиге чемпионов и будет минимум один представитель в весенней стадии еврокубков.

«Краснодару» стоит сказать «спасибо». Для него эта Лига чемпионов уже точно получилась не провальной.