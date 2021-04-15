Гвардьола снял проклятие четвертьфинала. Но в Дортмунде «МанСити» помог спорный пенальти

Правда, английский клуб все равно заслужил победу.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

«Боруссия» Д (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 1:2 (1:0)

Голы: Беллингем, 15 (1:0). Махрез, 55 — с пенальти (1:1). Фоуден, 75 (1:2).

«Боруссия»: Хитц, Хуммельс, Аканджи, Морей (Тиггес, 82), Ройс, Эмре Джан, Рафаэл Геррейру, Дахуд (Азар, 76), Беллингем (Брандт, 81), Холанн, Кнауфф (Рейна, 68).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Зинченко, Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес, Фоуден, Махрез (Стерлинг, 88), Бернарду Силва.

Предупреждение: Беллингем, 39.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

14 апреля. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

Первый матч — 1:2.

На пятый сезон работы в Манчестере Пеп Гвардьола наконец-то преодолел стадию четвертьфинала в Лиге чемпионов. Когда Джуд Беллингем вогнал мяч в верхний угол ворот Эдерсона, миллионы пальцев по всему миру уже были занесены над клавиатурой или экраном смартфона, чтобы выдать очередную порцию шуток по поводу «Сити» в целом и испанца — в частности. Тут даже особо креативить не пришлось бы — все лежит на поверхности.

Все ждали выстрелов Холанда, но зарешал другой талант — 17-летний Беллингхэм.



Бам — и в полуфинал проходит уже «Дортмунд» pic.twitter.com/vy2QFY4jas — Матч ТВ (@MatchTV) April 14, 2021

Но в этот раз все сошлось в пользу «Сити». Во-первых, Гвардьола ничего не намудрил сам. Немало поражений «МС» в последние годы (например, прошлогоднее от «Лиона») можно объяснить «горем от ума». Пеп придумывал слишком хитроумные планы, в которых путался не соперник, а его команда. Во-вторых, рефери и ВАР оказывались не на стороне «Сити» — в отличие от соперничества с «Тоттенхэмом» в 2019-м (все же помнят тот самый отмененный гол Рахима Стерлинга).

Джан тянулся к мячу головой, но мяч задел и руку. Арбитр не стал сам смотреть ВАР и поставил на точку.



Справедливый пенальти? pic.twitter.com/fHkAcJVpqU — Матч ТВ (@MatchTV) April 14, 2021

Споров по поводу руки Эмре Джана и пенальти все равно будет множество, но повторю то, что уже не раз говорил — такое ощущение, что никто, включая футболистов, уже не понимает, как трактуется игра рукой. Когда-то мы с друзьями по субботам рубились в зале, и, в какой-то момент, чтобы избежать споров, решили: любое касание мячом руки — неважно, естественное положение или нет, был рикошет или нет — это пенальти. Кажется, ФИФА и УЕФА пора решиться на что-то подобное, а не выступать в роли безумного принтера и выдавать новые порции уточнений и пояснений, которые все только запутывают еще больше.

Наконец, в-третьих, в отличие от первого сезона в Англии, нынешний «Сити» — уже целиком и полностью команда Гвардьолы, слепленная лично им и перезагруженная в этом сезоне. То, что Фил Фоден, забив, побежал обниматься с испанцем и его помощниками — очень показательный момент. Тем более, молодой англичанин во многом личный проект Пепа, как когда-то Александр Головин у Леонида Слуцкого.

Фоден молотком из-за пределов штрафной приговорил «Боруссию».



Бабах имени Фила ? pic.twitter.com/JZvjLpP494 — Матч ТВ (@MatchTV) April 14, 2021

Возвращаясь же к пенальти — «Сити» в любом случае выглядел лучше и заслужил победу. Это важно, потому что в системе ценностей Гвардьолы процесс ничуть не менее важен, чем результат. Над Пепом принято посмеиваться, когда он после поражений говорит, что его команда смотрелась хорошо и он ею доволен. Наиболее показательный пример был в прошлом сезоне, когда «МС» уступил «Тоттенхэму» Жозе Моуринью — 0:2. «Сити» тогда создал уйму моментов, не реализовал 11-метровый, нанес два десятка ударов, тогда как «шпоры» дважды пробили и дважды забили. Но по сути Гвардьола прав: если у тебя все в порядке с процессом, то и с результатом рано или поздно тоже все будет хорошо.

Один гештальт Гвардьола закрыл, теперь на очереди следующий — выбить из Лиги чемпионов Маурисио Покеттино. Перед матчами с «ПСЖ» все станут говорить о соперничестве денежных мешков, нефтяных вышек и прочие банальности, но тренерское противостояние видится куда более крутой интригой. ВАР ВАРом, но в 2019-м «Тоттенхэм» аргентинца прошел «Сити» далеко не только благодаря судейским решениям.