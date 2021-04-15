«Ливерпуль» — «Реал»: Зидан снова сильнее Клоппа. На этот раз — без Криштиану и Кариуса
Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
«Ливерпуль» (Англия) — «Реал» (Испания) — 0:0
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Филлипс, Озан Кабак (Тиагу Алькантара, 60), Милнер (Жота, 60), Вайналдум, Фабинью, Роберту Фирмину (Окслейд-Чемберлен, 82), Салах, Мане (Шачири, 82).
«Реал»: Куртуа, Начо, Менди, Эдер Милитау, Модрич, Кроос (Одриосола, 72), Каземиру, Вальверде, Бензема, Асенсио (Иско, 82), Винисиус Жуниор (Родригу, 72).
Предупреждения: Робертсон, 25. Каземиру, 25. Филлипс, 59.
Судья: Кайперс (Голландия).
14 апреля. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
Первый матч — 1:3.
При Зинедине Зидане «Реал» вылетал из Лиги чемпионов только раз — в кривом прошлом сезоне, когда две встречи 1/8 финала с «Манчестер Сити» разделили почти полгода. С французом на тренерском посту мадридцы одержали в главном еврокубке три победы подряд, а до него в ЛЧ ни один клуб не мог защитить титул. Достижения — сумасшедшие, даже с учетом статуса и возможностей «Королевского клуба».
?? Real Madrid have now won 16 of their 17 Champions League knockout round ties when winning the first leg by two goals or more...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 14, 2021
? How good is this @realmadrid side? #UCL
Но можно ли назвать Зидана великим? Или хотя бы лучшим тренером современности? Критиков у Зизу достаточно, как и у Клоппа с Гвардьолой. Но к чемпиону мира-1998, в отличие от немца и испанца, есть четкая претензия: у «Реала» нет узнаваемого стиля, как у «МанСити» или «Ливерпуля». И многие считают, что в каждом из трех триумфальных сезонов успех сливочным приносил коктейль из везения, судейских ошибок и фактора Криштиану Роналду. Вы все помните: гол Рамоса из офсайда в одном финале, катастрофа имени Кариуса в другом, «судья с мусорным баком вместо сердца» в четвертьфинале с «Ювентусом»... «Реалу» еще и нередко благоволил календарь. Вспомните путь к трофею в сезоне-2015/16: «Рома», «Вольфсбург», «Манчестер Сити» предгвардьоловской эпохи, «Атлетико» в финале.
?? Casemiro claims the prize after an influential— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 14, 2021
display in central midfield at Anfield ?
? You can vote for @Casemiro to win the Player of the Week crown when the poll opens ?#UCLPOTM | #UCL pic.twitter.com/pKVZYnbj2e
Проще говоря, вопросов Зидану можно задать много, если сильно захотеть. И Зинедину нужно отвечать сейчас. Криштиану в команде давно нет, даже его багаж давно растворился. Соперники сложные: «Реал» вышел в плей-офф из одной из самых непредсказуемых групп в истории турнира, преодолел крепкую «Аталанту», а сейчас прошел «Ливерпуль». Да, не лучшую версию красных: без нормального центра обороны, с рваной игрой. Но ведь и «Реал» страдает из-за кадровых проблем: выбыли Рамос, Варан, Азар, Васкес, Карвахаль. О судейской благосклонности здесь тоже не может быть и речи: как в первой встрече, так и во второй все было четко.
Да, «Ливерпуль» мощно давил в начале каждого из таймов и легко мог забить хотя бы один мяч. Но «Реал» оказался к этому готов даже с экспериментальной линией защиты — и выстоял. Всего один пропущенный гол за три часа игры с «Ливерпулем» — это заслуживает аплодисментов.
???— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 14, 2021
Это победа Зидана. Именно он выстроил футбол «Реала» так, что «Ливерпуль» за два матча не смог даже почувствовать запах полуфинала. Для англичан это трагедия: теперь можно признать, что команда Юргена Клоппа останется весной без единого трофея.
А «Реал», несмотря на чудовищные кадровые трудности, а также отсутствие Роналду (и Азара), идет дальше и продолжает бороться как за победу в примере, так и в Лиге чемпионов. Для мадридцев это очень ценно. До начала плей-офф команда Зидана не считалась фаворитом, многие прогнозировали ей даже вылет от «Аталанты». Но «Королевский клуб» показывает характер и вполне может выйти в финал.
Следующий соперник — «Челси».
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