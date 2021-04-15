Англичане не смогли забить испанцам в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0) и покинули турнир. Красные не взяли реванш у «Королевского клуба» за поражение в финале 2018 года.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

«Ливерпуль» (Англия) — «Реал» (Испания) — 0:0

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Филлипс, Озан Кабак (Тиагу Алькантара, 60), Милнер (Жота, 60), Вайналдум, Фабинью, Роберту Фирмину (Окслейд-Чемберлен, 82), Салах, Мане (Шачири, 82).

«Реал»: Куртуа, Начо, Менди, Эдер Милитау, Модрич, Кроос (Одриосола, 72), Каземиру, Вальверде, Бензема, Асенсио (Иско, 82), Винисиус Жуниор (Родригу, 72).

Предупреждения: Робертсон, 25. Каземиру, 25. Филлипс, 59.

Судья: Кайперс (Голландия).

14 апреля. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Первый матч — 1:3.

При Зинедине Зидане «Реал» вылетал из Лиги чемпионов только раз — в кривом прошлом сезоне, когда две встречи 1/8 финала с «Манчестер Сити» разделили почти полгода. С французом на тренерском посту мадридцы одержали в главном еврокубке три победы подряд, а до него в ЛЧ ни один клуб не мог защитить титул. Достижения — сумасшедшие, даже с учетом статуса и возможностей «Королевского клуба».

?? Real Madrid have now won 16 of their 17 Champions League knockout round ties when winning the first leg by two goals or more...



? How good is this @realmadrid side? #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 14, 2021

Но можно ли назвать Зидана великим? Или хотя бы лучшим тренером современности? Критиков у Зизу достаточно, как и у Клоппа с Гвардьолой. Но к чемпиону мира-1998, в отличие от немца и испанца, есть четкая претензия: у «Реала» нет узнаваемого стиля, как у «МанСити» или «Ливерпуля». И многие считают, что в каждом из трех триумфальных сезонов успех сливочным приносил коктейль из везения, судейских ошибок и фактора Криштиану Роналду. Вы все помните: гол Рамоса из офсайда в одном финале, катастрофа имени Кариуса в другом, «судья с мусорным баком вместо сердца» в четвертьфинале с «Ювентусом»... «Реалу» еще и нередко благоволил календарь. Вспомните путь к трофею в сезоне-2015/16: «Рома», «Вольфсбург», «Манчестер Сити» предгвардьоловской эпохи, «Атлетико» в финале.

?? Casemiro claims the prize after an influential

display in central midfield at Anfield ?



? You can vote for @Casemiro to win the Player of the Week crown when the poll opens ?#UCLPOTM | #UCL pic.twitter.com/pKVZYnbj2e — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 14, 2021

Проще говоря, вопросов Зидану можно задать много, если сильно захотеть. И Зинедину нужно отвечать сейчас. Криштиану в команде давно нет, даже его багаж давно растворился. Соперники сложные: «Реал» вышел в плей-офф из одной из самых непредсказуемых групп в истории турнира, преодолел крепкую «Аталанту», а сейчас прошел «Ливерпуль». Да, не лучшую версию красных: без нормального центра обороны, с рваной игрой. Но ведь и «Реал» страдает из-за кадровых проблем: выбыли Рамос, Варан, Азар, Васкес, Карвахаль. О судейской благосклонности здесь тоже не может быть и речи: как в первой встрече, так и во второй все было четко.

Да, «Ливерпуль» мощно давил в начале каждого из таймов и легко мог забить хотя бы один мяч. Но «Реал» оказался к этому готов даже с экспериментальной линией защиты — и выстоял. Всего один пропущенный гол за три часа игры с «Ливерпулем» — это заслуживает аплодисментов.

??? — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 14, 2021

Это победа Зидана. Именно он выстроил футбол «Реала» так, что «Ливерпуль» за два матча не смог даже почувствовать запах полуфинала. Для англичан это трагедия: теперь можно признать, что команда Юргена Клоппа останется весной без единого трофея.

А «Реал», несмотря на чудовищные кадровые трудности, а также отсутствие Роналду (и Азара), идет дальше и продолжает бороться как за победу в примере, так и в Лиге чемпионов. Для мадридцев это очень ценно. До начала плей-офф команда Зидана не считалась фаворитом, многие прогнозировали ей даже вылет от «Аталанты». Но «Королевский клуб» показывает характер и вполне может выйти в финал.

Следующий соперник — «Челси».