«Зениту» нужно три победы, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Других раскладов практически нет

После матчей «Зенит» — «Ювентус» (0:1) и «Челси» — «Мальме» (4:0) положение команд после трех туров в группе Н Лиги чемпионов выглядит так.

1. «Ювентус» — 9 очков, разность мячей 5-0.

2. «Челси» — 6, 5-1.

3. «Зенит» — 3, 4-2.

4. «Мальме» — 0, 0-11.

Лучшие две команды группы попадают в 1/8 финала Лиги чемпионов, третья — в 1/16 финала Лиги Европы, четвертая — вылетает из еврокубков. При равенстве очков главный критерий — результат очных матчей.

Очевидно, что шансы «Мальме» занять хотя бы третье место ничтожны. Для этого шведскому клубу надо взять очко у одного из фаворитов и обыграть «Зенит», так как только при победе над петербуржцами российская команда в любом случае будет выше за счет разгрома в первом матче — 4:0.

К сожалению, шансы самого «Зенита» занять место выше третьего тоже очень невысоки. «Ювентус» явно обыграет «Мальме» еще раз — чтобы догнать его, петербуржцам надо выиграть все три матча второго круга, а у итальянского клуба даже при таком фантастическом раскладе игра в запасе.

«Челси» поближе — но единственный вариант достать победителя Лиги чемпионов это обыграть его дома. При ничьей, даже если «Зенит» вдруг обыграет «Ювентус» в гостях, а английский клуб уступит в своем матче с командой Аллегри, подопечные Семака останутся ниже из-за худших личных встреч.

Так что один из немногих математических раскладов выхода в 1/8 финала от «Зенита», в которых нет сенсаций от «Мальме», — это три победы сине-бело-голубых.