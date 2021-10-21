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Сергей Семак: «Игра в Лиге чемпионов — это уже большой праздник для «Зенита»

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Сергей Семак. Фото Getty Images
Сергей Семак. Фото Getty Images
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Это футбол, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ». — Моменты были, хоть и не так много, и у наших ворот, и у ворот «Ювентуса». К сожалению, они реализовали один из своих шансов, а мы нет. Любой гол — это цепь ошибок. «Ювентус» забил «Роме» аналогичный мяч. Наши центральные защитники неправильно располагались и позволили Кулушевски забить мяч?

Какой позитив можно вынести из этого матча? Лига чемпионов — это праздник, это атмосфера, что позволяет нам получать удовольствие от выступления. Когда-то получается лучше, когда-то хуже, но игра в Лиге чемпионов — это уже большой праздник для нас. Будем стараться дальше, посмотрим, появится ли у нас шанс навязать борьбу какому-то из грандов в нашей группе».

Единственный мяч на 86-й минуте забил Деян Кулушевски.

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Евгений Петров все материалы автора

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