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Сергей Семак: «У Клаудиньо ушиб, у Малкома ситуация может быть сложнее»

Сергей Семак рассказал о травмах Малкома и Клаудиньо после матча с «Ювентусом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Ювентуса» (0:1) в Лиге чемпионов рассказал о травмах Малкома и Клаудиньо.

— Что за травмы у Малкома и Клаудиньо? Есть ли предварительный диагноз?

— У Клаудиньо предварительно ушиб, у Малкома ситуация может быть сложнее. Проведем обследование и поймем степень серьезности.

Единственный мяч в этой игре на 86-й минуте забил Деян Кулушевски.

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Гоша Чернов все материалы автора

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