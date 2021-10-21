Сергей Семак: «У Клаудиньо ушиб, у Малкома ситуация может быть сложнее»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Ювентуса» (0:1) в Лиге чемпионов рассказал о травмах Малкома и Клаудиньо.

— Что за травмы у Малкома и Клаудиньо? Есть ли предварительный диагноз?

— У Клаудиньо предварительно ушиб, у Малкома ситуация может быть сложнее. Проведем обследование и поймем степень серьезности.

Единственный мяч в этой игре на 86-й минуте забил Деян Кулушевски.