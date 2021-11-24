Защитник «Мальме» Ахмедходжич: «Пенальти в матче с «Зенитом» был смешным. Это выглядело странновато»

Защитник «Мальме» Анел Ахмедходжич после матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1) поделился мнением о пенальти в свои ворота, который назначили на 92-й минуте встречи.

«Пенальти был смешным. Я не знал, как реагировать, и просто смеялся. Это выглядело странновато. Таково решение судьи, и я ничего не могу с этим поделать», — приводит слова Ахмедходжича Expressen.

В матче «Мальме» — «Зенит» арбитр встречи назначил два пенальти в ворота шведской команды. На 52-й минуте 11-метровый удар не реализовал Артем Дзюба, а на 92-й минуте Ярослав Ракицкий забил единственный гол петербуржцев.

«Зенит» с 4 очками досрочно занял третье место в группе H и гарантировал себе участие в стыковых матчах Лиги Европы. «Челси» и «Ювентус» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.