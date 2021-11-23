Лига чемпионов-2021/22: все участники плей-офф
22:53
Лига чемпионов-2021/22. Все участники плей-офф.
«Аякс» (Нидерланды) — победитель группы C
«Бавария» (Германия) — победитель группы E
«Ювентус» (Италия) — победитель группы H
«Ливерпуль» (Англия) — победитель группы B
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — победитель группы F
Жеребьевка 1/8 финала пройдет 13 декабря. Матчи первого раунда плей-офф пройдут 15/16/22/23 февраля и 8/9/15/16 марта 2022 года.
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