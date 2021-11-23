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Лига чемпионов-2021/22: все участники плей-офф

22:53
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (справа). Фото Reuters
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (справа). Фото Reuters
Лига чемпионов-2021/22. Все участники плей-офф.

«Аякс» (Нидерланды) — победитель группы C

«Бавария» (Германия) — победитель группы E

«Ювентус» (Италия) — победитель группы H

«Ливерпуль» (Англия) — победитель группы B

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — победитель группы F

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 13 декабря. Матчи первого раунда плей-офф пройдут 15/16/22/23 февраля и 8/9/15/16 марта 2022 года.

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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