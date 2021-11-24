«Я тренирую 30 лет и никогда не видел ничего подобного». Жезуш — о промахе Сеферовича
06:31
Главный тренер «Бенфики» Жорж Жезуш после ничьей с «Барселоной» (0:0) в Лиге чемпионов отметил, что его команда хорошо сыграла в обороне.
«Это был хороший матч с точки зрения обороны. Нельзя отрицать, что за 94 минуты «Барселона» создала пару хороших моментов. В концовке же, когда момент был у нас, у «Барселоны» в воротах даже не было вратаря. Я тренирую 30 лет и никогда не видел ничего подобного. К сожалению, это случилось со мной и с «Бенфикой», — цитирует пресс-служба УЕФА Жезуша.
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