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«Я тренирую 30 лет и никогда не видел ничего подобного». Жезуш — о промахе Сеферовича

06:31
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Главный тренер «Бенфики» Жорж Жезуш после ничьей с «Барселоной» (0:0) в Лиге чемпионов отметил, что его команда хорошо сыграла в обороне.

«Это был хороший матч с точки зрения обороны. Нельзя отрицать, что за 94 минуты «Барселона» создала пару хороших моментов. В концовке же, когда момент был у нас, у «Барселоны» в воротах даже не было вратаря. Я тренирую 30 лет и никогда не видел ничего подобного. К сожалению, это случилось со мной и с «Бенфикой», — цитирует пресс-служба УЕФА Жезуша.

Барселона — Бенфика

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Евгений Козинов все материалы автора

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