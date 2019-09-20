Йордан Осорио: «В Лиге чемпионов никто не будет делать подарков»
11:09
Новичок «Зенита» защитник Йордан Осорио отметил, что ему было приятно дебютировать за команду в матче Лиги чемпионов в матче против «Лиона» (1:1).
— Самым памятным момент в игре оказалась интенсивность футбола, — рассказал в интервью клубной пресс-службе Осорио. — В Лиге чемпионов все соперники сильны, настраиваются серьезно и никто никому не делает подарков. У ним нужно быть готовым психологически.
Сложно ли будет переключаться на матчи чемпионата России? Это два разных турнира, но к каждому из них я буду готовиться на 100 процентов.
Йордан Осорио — о своем первом официальном матче в составе сине-бело-голубых и субботней игре с «Рубином» ? pic.twitter.com/TEF1aPI3aX— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 20, 2019
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур