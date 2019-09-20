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Йордан Осорио: «В Лиге чемпионов никто не будет делать подарков»

11:09
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Новичок «Зенита» защитник Йордан Осорио отметил, что ему было приятно дебютировать за команду в матче Лиги чемпионов в матче против «Лиона» (1:1).

— Самым памятным момент в игре оказалась интенсивность футбола, — рассказал в интервью клубной пресс-службе Осорио. — В Лиге чемпионов все соперники сильны, настраиваются серьезно и никто никому не делает подарков. У ним нужно быть готовым психологически.

Сложно ли будет переключаться на матчи чемпионата России? Это два разных турнира, но к каждому из них я буду готовиться на 100 процентов.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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