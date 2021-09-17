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В Госдуме предложили ужесточить лимит на легионеров после неудач российских клубов в еврокубках

14:16
Виталий Милонов. Фото Instagram
Виталий Милонов. Фото Instagram
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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» результаты российских команд в матчах первого тура еврокубков.

«Результаты провальные, потому что у нас играют гастарбайтеры в командах. К нам в чемпионат еду второсортные иностранные футболисты, которые просто хотят заработать денег. Они мешают развиваться российским футболистам. И эти же самые легионеры из «Зенита» садились на колено перед матчем с «Челси». Лимит на легионеров нужно ужесточать, сводить его вообще к нулю. Постепенно прийти к тому, чтобы вообще отказаться от легионеров», — сказал Милонов «СЭ».

В еврокубках от России играют «Зенит» — в Лиге чемпионов, «Локомотив» и «Спартак» — в Лиге Европы.

В матчах 1-го тура «Зенит» проиграл «Челси» (0:1), «Спартак» уступил «Легии» (0:1), а «Локомотив» вырвал ничью с «Марселем» (1:1).

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Сергей Федоров все материалы автора

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