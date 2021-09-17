Стало известно, сколько футболисты и тренеры «Шерифа» получат за победу над «Шахтером»
14:14
Стало известно, сколько получат футболисты и тренеры «Шерифа» за победу над «Шахтером» (2:0) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает Metaratings.
По информации источника, за победу над командой из Донецка клуб из Тирасполя получит от УЕФА 2,8 миллиона евро. 1 миллион из этой суммы пойдет на выплаты игрокам и тренерскому штабу.
Следующий матч в Лиге чемпионов «Шериф» проведет 28 сентября на выезде против «Реала». Начало встречи — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://meta-ratings.com.ua/news/stalo-izvestno-skolko-poluchat-igroki-i-trenery-sherifa-za-pobedu-nad-shakhterom-1059277/
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