Стало известно, сколько футболисты и тренеры «Шерифа» получат за победу над «Шахтером»

Стало известно, сколько получат футболисты и тренеры «Шерифа» за победу над «Шахтером» (2:0) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает Metaratings.

По информации источника, за победу над командой из Донецка клуб из Тирасполя получит от УЕФА 2,8 миллиона евро. 1 миллион из этой суммы пойдет на выплаты игрокам и тренерскому штабу.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Шериф» проведет 28 сентября на выезде против «Реала». Начало встречи — в 22.00 (мск).