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Томори надеется выиграть Лигу чемпионов с «Миланом»

18:58
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Защитник «Милана» Фикайо Томори выразил надежду на то, что сможет выиграть Лигу чемпионов вместе с итальянским клубом.

«Я прекрасно чувствую себя в «Милане», мне нравится и сам город. Конечно, «Челси» был важной частью моей жизни на протяжении 15 лет, мои мечты исполнились и я поиграл за команду во всех турнирах, но сейчас я всем доволен в «Милане». Мне нравится, как мы сейчас выступаем. К тому же, мы играем в Лиге чемпионов. Может, у нас получится ее выиграть, как у «Челси» в прошлом сезоне», — приводит Calciomercato слова Томори.

Томори перешел в «Милан» из «Челси» зимой 2021 года. Изначально итальянский клуб арендовал 23-летнего англичанина, после чего воспользовался правом выкупа, прописанном в соглашении.

15 сентября «Милан» проиграл «Ливерпулю» (2:3) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/tomori-amo-il-milan-contento-di-quello-che-stiamo-facendo-champi-15518

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Иван Торопцев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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