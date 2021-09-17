Томори надеется выиграть Лигу чемпионов с «Миланом»
Защитник «Милана» Фикайо Томори выразил надежду на то, что сможет выиграть Лигу чемпионов вместе с итальянским клубом.
«Я прекрасно чувствую себя в «Милане», мне нравится и сам город. Конечно, «Челси» был важной частью моей жизни на протяжении 15 лет, мои мечты исполнились и я поиграл за команду во всех турнирах, но сейчас я всем доволен в «Милане». Мне нравится, как мы сейчас выступаем. К тому же, мы играем в Лиге чемпионов. Может, у нас получится ее выиграть, как у «Челси» в прошлом сезоне», — приводит Calciomercato слова Томори.
Томори перешел в «Милан» из «Челси» зимой 2021 года. Изначально итальянский клуб арендовал 23-летнего англичанина, после чего воспользовался правом выкупа, прописанном в соглашении.
15 сентября «Милан» проиграл «Ливерпулю» (2:3) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
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Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/tomori-amo-il-milan-contento-di-quello-che-stiamo-facendo-champi-15518
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