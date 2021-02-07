УЕФА подтвердил, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль» состоится в Будапеште.

Встреча пройдет на «Пушкаш Арене», как и запланировано, 16 февраля, и начнется в 23.00 по московскому времени.

«УЕФА благодарит «Лейпциг» и «Ливерпуль» за тесное сотрудничество и помощь в поиске решения сложившейся ситуации, а также Венгерскую футбольную федерацию — за поддержку и согласие провести матч», — говорится в заявлении УЕФА.

Матч был перенесен, так как Германия прекратила авиасообщение с Великобританией до 17 февраля из-за пандемии коронавируса. Таким образом, «Ливерпуль» не может попасть в Германию.