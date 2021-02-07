УЕФА подтвердил проведение матча «Лейпциг» — «Ливерпуль» в Будапеште и поблагодарил клубы
УЕФА подтвердил, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль» состоится в Будапеште.
Встреча пройдет на «Пушкаш Арене», как и запланировано, 16 февраля, и начнется в 23.00 по московскому времени.
«УЕФА благодарит «Лейпциг» и «Ливерпуль» за тесное сотрудничество и помощь в поиске решения сложившейся ситуации, а также Венгерскую футбольную федерацию — за поддержку и согласие провести матч», — говорится в заявлении УЕФА.
Матч был перенесен, так как Германия прекратила авиасообщение с Великобританией до 17 февраля из-за пандемии коронавируса. Таким образом, «Ливерпуль» не может попасть в Германию.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/0266-11854319ecf0-ee14e263e4d8-1000--%D1%83%D0%B5%D1%84%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87-%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%
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