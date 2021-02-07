Матч «Ливерпуля» и «Лейпцига» в Лиге чемпионов состоится в Будапеште
15:43
Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» состоится в Будапеште.
Встреча пройдет на «Пушкаш Арене».
Матч был перенесен, так как Германия прекратила авиасообщение с Великобританией до 17 февраля из-за пандемии коронавируса. Таким образом, «Ливерпуль» не может попасть в Германию.
Матч «Лейпциг» — «Ливерпуль» пройдет 16 февраля.
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