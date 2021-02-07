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Матч «Ливерпуля» и «Лейпцига» в Лиге чемпионов состоится в Будапеште

15:43
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Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» состоится в Будапеште.

Встреча пройдет на «Пушкаш Арене».

Матч был перенесен, так как Германия прекратила авиасообщение с Великобританией до 17 февраля из-за пандемии коронавируса. Таким образом, «Ливерпуль» не может попасть в Германию.

Матч «Лейпциг» — «Ливерпуль» пройдет 16 февраля.

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