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Матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси» пройдет в Варшаве

19:25
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Первый матч стадии 1/8 финала Лиги чемпионов между испанским «Атлетико» и английским «Челси» пройдет в Варшаве, утверждает в Twitter журналист Танкреди Палмери.

Изначально первый матч противостояния должен был пройти в Мадриде 23 февраля, ответный — 17 марта в Лондоне.

Перенос места проведения первой встречи связан с ограничениями поездок между Испанией и Великобританией из-за коронавирусной инфекции.

Ранее, 7 февраля, УЕФА принял решение перенести первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов между немецким «Лейпцигом» и английским «Ливерпулем» в Будапешт по той же причине.

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