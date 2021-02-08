Первый матч стадии 1/8 финала Лиги чемпионов между испанским «Атлетико» и английским «Челси» пройдет в Варшаве, утверждает в Twitter журналист Танкреди Палмери.

Изначально первый матч противостояния должен был пройти в Мадриде 23 февраля, ответный — 17 марта в Лондоне.

Перенос места проведения первой встречи связан с ограничениями поездок между Испанией и Великобританией из-за коронавирусной инфекции.

Ранее, 7 февраля, УЕФА принял решение перенести первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов между немецким «Лейпцигом» и английским «Ливерпулем» в Будапешт по той же причине.