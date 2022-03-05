Тренер «Интера» надеется, что «Интер» сможет обыграть «Ливерпуль» на «Энфилде»

Помощник главного тренера «Интера» Симоне Индзаги Массимилиано Фаррис надеется на успех в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Мы знаем, что будет нелегко после результата первого матча, но мы хотим производительности. В мотивации недостатка нет, мы едем на «Энфилд», это Лига чемпионов, и мы не должны забывать о том, что показывали в первой половине сезона. У нас тот же состав, мы очень хорошо сыграли в первом матче против «Ливерпуля» и будем использовать наших лучших игроков.

Мы единственная команда, которая может распоряжаться своей судьбой. Если будем побеждать в каждой игре, никто не сможет нас сломить, поэтому мы должны начать осознавать эту силу", — цитирует Sky Sport Italia Фарриса

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» проиграл «Ливерпулю» (0:2). Ответный матч состоится в Англии 8 марта. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.