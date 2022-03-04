Куртуа — о матче с «ПСЖ»: «У нас было много эффектных возвращений на «Сантьяго Бернабеу»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал, чего ждет от предстоящего ответного матча с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В этом месяце у нас были и взлеты, и падения. «Реал» вылетел из Кубка, это было обидно. Но Лига чемпионов все еще для нас открыта. У нас было много эффектных возвращений на «Сантьяго Бернабеу», — цитирует Куртуа El Mundo Deportivo.

В первой встрече парижане обыграли мадридцев со счетом 1:0. Вторая встреча команд состоится 9 марта в Мадриде. Начало — в 23.00 (мск).