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Сегодня, 11:56

Тибо Куртуа заявил, что готов снова отбить пенальти от Месси

Виктория Кравченко
Тибо Куртуа.
Фото AFP

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал тот факт, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в «ПСЖ» (0:1) он отбил пенальти в исполнении форварда Лионеля Месси.

«Это было приятно. Но если мы остановимся на этой стадии, это ничего не будет значить. Я снова готов попытаться повторить тот успех ради дальнейшего участия команды в турнире», — цитирует Куртуа ITASportPress.

Ответная игра «Реала» с «ПСЖ» состоится 9 марта в Мадриде. Начало — в 23.00 (мск). Первая встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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