Тибо Куртуа заявил, что готов снова отбить пенальти от Месси

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал тот факт, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в «ПСЖ» (0:1) он отбил пенальти в исполнении форварда Лионеля Месси.

«Это было приятно. Но если мы остановимся на этой стадии, это ничего не будет значить. Я снова готов попытаться повторить тот успех ради дальнейшего участия команды в турнире», — цитирует Куртуа ITASportPress.

Ответная игра «Реала» с «ПСЖ» состоится 9 марта в Мадриде. Начало — в 23.00 (мск). Первая встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан.