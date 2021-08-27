Стало известно расписание матчей «Зенита» в Лиге чемпионов

«Зенит» назвал расписание матчей команды в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда сыграет в группе Н с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

1-й тур

14 сентября, 22.00 (московское время)

«Челси» — «Зенит»

2-й тур

29 сентября, 19.45

«Зенит» — «Мальме»

3-й тур

20 октября, 22.00

«Зенит» — «Ювентус»

4-й тур

2 ноября, 23.00

«Ювентус» — «Зенит»

5-й тур

23 ноября, 23.00

«Мальме» — «Зенит»

6-й тур

8 декабря, 20.45

«Зенит» — «Челси»