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Стало известно расписание матчей «Зенита» в Лиге чемпионов

23:07
Лига чемпионов. Фото ФК «Зенит»
Лига чемпионов. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» назвал расписание матчей команды в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда сыграет в группе Н с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

1-й тур

14 сентября, 22.00 (московское время)

«Челси» — «Зенит»

2-й тур

29 сентября, 19.45

«Зенит» — «Мальме»

3-й тур

20 октября, 22.00

«Зенит» — «Ювентус»

4-й тур

2 ноября, 23.00

«Ювентус» — «Зенит»

5-й тур

23 ноября, 23.00

«Мальме» — «Зенит»

6-й тур

8 декабря, 20.45

«Зенит» — «Челси»

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Зенита» и топ-клубов Европы