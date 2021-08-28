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Опубликовано полное расписание группового турнира Лиги чемпионов

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Матчи «Зенита» в Лиге чемпионов. Фото ФК «Зенит»
Матчи «Зенита» в Лиге чемпионов. Фото ФК «Зенит»
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Стало известно полное расписание группового турнира Лиги чемпионов. Оно опубликовано на официальном сайте УЕФА.

Расписание группового турнира Лиги чемпионов. Все матчи, если не указано иное начинаются в 22.00 по Москве (1-3-й туры) или в 23.00 по московскому времени (4-6 туры).

Расписание Лиги чемпионов

Тур 1

Вторник, 14 сентября

Группа E: «Барселона» — «Бавария», «Динамо» Киев — «Бенфика»

Группа F: «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед» (19.45), «Вильярреал» — «Аталанта»

Группа G: «Севилья» — «Зальцбург» (19.45), «Лилль» — «Вольфсбург»

Группа H: «Челси» — «Зенит», «Мальме» — «Ювентус»

Среда, 15 сентября

Группа A: «Манчестер Сити» — «Лейпциг», «Брюгге» — «ПСЖ»

Группа B: «Атлетико» — «Порту», «Ливерпуль» — «Милан»

Группа C: «Бешикташ» — «Боруссия» Д (19.45), «Спортинг» — «Аякс»

Группа D: «Шериф» — «Шахтер» (19.45), «Интер» — «Реал»

Тур 2

Вторник, 28 сентября

Группа A: «ПСЖ» — «Манчестер Сити», «Лейпциг» — «Брюгге»

Группа B: «Милан» — «Атлетико», «Порту» — «Ливерпуль»

Группа C: «Аякс» — «Бешикташ» (19.45), «Боруссия» Д — «Спортинг»

Группа D: «Шахтер» — «Интер» (19.45), «Реал» — «Шериф»

Среда, 29 сентября

Группа E: «Бавария» — «Динамо» Киев, «Бенфика» — «Барселона»

Группа F: «Аталанта» — «Янг Бойз» (19.45), «Манчестер Юнайтед» — «Вильяреал»

Группа G: «Зальцбург» — «Лилль», «Вольфсбург» — «Севилья»

Группа H: «Зенит» — «Мальме» (19.45), «Ювентус» — «Челси»

Тур 3

Вторник, 19 октября

Группа A: «Брюгге» — «Манчестер Сити» (19:45), «ПСЖ» — «Лейпциг»

Группа B: «Атлетико» — «Ливерпуль», «Порту» — «Милан»

Группа C: «Бешикташ» — «Спортинг» (19.45), «Аякс» — «Боруссия» Д

Группа D: «Шахтер» — «Реал», «Интер» — «Шериф»

Среда, 20 октября

Группа E: «Барселона» — «Динамо» Киев (19.45), «Бенфика» — «Бавария»

Группа F: «Янг Бойз» — «Вильяреал», «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта»

Группа G: «Зальцбург» — «Вольфсбург» (19.45), «Лилль» — «Севилья»

Группа H: «Челси» — «Мальме», «Зенит» — «Ювентус»

Тур 4

Вторник, 2 ноября

Группа E: «Динамо» Киев — «Барселона», «Бавария» — «Бенфика»

Группа F: «Вильяреал» — «Янг Бойз», «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед»

Группа G: «Вольфсбург» — «Зальцбург» (20.45), «Севилья» — «Лилль»

Группа H: «Мальме» — «Челси» (20.45), «Ювентус» — «Зенит»

Среда, 3 ноября

Группа A: «Манчестер Сити» — «Брюгге», «Лейпциг» — «ПСЖ»

Группа B: «Милан» — «Порту» (20.45), «Ливерпуль» — «Атлетико»

Группа C: «Спортинг» — «Бешикташ», «Боруссия» Д — «Аякс»

Группа D: «Реал» — «Шахтер» (20.45), «Шериф» — «Интер»

Тур 5

Вторник, 23 ноября

Группа E: «Динамо» Киев — «Бавария» (20.45), «Барселона» — «Бенфика»

Группа F: «Вильяреал» — «Манчестер Юнайтед» (20.45), «Янг Бойз» — «Аталанта»

Группа G: «Севилья» — «Вольфсбург», «Лилль» — «Зальцбург»

Группа H: «Мальме» — «Зенит», «Челси» — «Ювентус»

Среда, 24 ноября

Группа A: «Манчестер Сити» — «ПСЖ», «Брюгге» — «Лейпциг»

Группа B: «Атлетико» — «Милан», «Ливерпуль» — «Порту»

Группа C: «Бешикташ» — «Аякс» (20.45 CET), «Спортинг» — «Боруссия» Д

Группа D: «Интер» — «Шахтер» (20.45 CET), «Шериф» — «Реал»

Тур 6

Вторник, 7 декабря

Группа A: «ПСЖ» — «Брюгге» (20.45 CET), «Лейпциг» — «Манчестер Сити» (20.45)

Группа B: «Порту» — «Атлетико», «Милан» — «Ливерпуль»

Группа C: «Боруссия» Д — «Бешикташ», «Аякс» — «Спортинг»

Группа D: «Реал» — «Интер», «Шахтер» — «Шериф»

Среда, 8 декабря

Группа E: «Бенфика» — «Динамо» Киев, «Бавария» — «Барселона»

Группа F: «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз», «Аталанта» — «Вильяреал»

Группа G: «Зальцбург» — «Севилья», «Вольфсбург» — «Лилль»

Группа H: «Ювентус» — «Мальме» (20.45), «Зенит» — «Челси"(20.45)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Челси

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/026c-131a1ee5696a-95fe740cdedb-1000--%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-2021-22/

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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