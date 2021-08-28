Опубликовано полное расписание группового турнира Лиги чемпионов
Стало известно полное расписание группового турнира Лиги чемпионов. Оно опубликовано на официальном сайте УЕФА.
Расписание группового турнира Лиги чемпионов. Все матчи, если не указано иное начинаются в 22.00 по Москве (1-3-й туры) или в 23.00 по московскому времени (4-6 туры).
Расписание Лиги чемпионов
Тур 1
Вторник, 14 сентября
Группа E: «Барселона» — «Бавария», «Динамо» Киев — «Бенфика»
Группа F: «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед» (19.45), «Вильярреал» — «Аталанта»
Группа G: «Севилья» — «Зальцбург» (19.45), «Лилль» — «Вольфсбург»
Группа H: «Челси» — «Зенит», «Мальме» — «Ювентус»
Среда, 15 сентября
Группа A: «Манчестер Сити» — «Лейпциг», «Брюгге» — «ПСЖ»
Группа B: «Атлетико» — «Порту», «Ливерпуль» — «Милан»
Группа C: «Бешикташ» — «Боруссия» Д (19.45), «Спортинг» — «Аякс»
Группа D: «Шериф» — «Шахтер» (19.45), «Интер» — «Реал»
Тур 2
Вторник, 28 сентября
Группа A: «ПСЖ» — «Манчестер Сити», «Лейпциг» — «Брюгге»
Группа B: «Милан» — «Атлетико», «Порту» — «Ливерпуль»
Группа C: «Аякс» — «Бешикташ» (19.45), «Боруссия» Д — «Спортинг»
Группа D: «Шахтер» — «Интер» (19.45), «Реал» — «Шериф»
Среда, 29 сентября
Группа E: «Бавария» — «Динамо» Киев, «Бенфика» — «Барселона»
Группа F: «Аталанта» — «Янг Бойз» (19.45), «Манчестер Юнайтед» — «Вильяреал»
Группа G: «Зальцбург» — «Лилль», «Вольфсбург» — «Севилья»
Группа H: «Зенит» — «Мальме» (19.45), «Ювентус» — «Челси»
Тур 3
Вторник, 19 октября
Группа A: «Брюгге» — «Манчестер Сити» (19:45), «ПСЖ» — «Лейпциг»
Группа B: «Атлетико» — «Ливерпуль», «Порту» — «Милан»
Группа C: «Бешикташ» — «Спортинг» (19.45), «Аякс» — «Боруссия» Д
Группа D: «Шахтер» — «Реал», «Интер» — «Шериф»
Среда, 20 октября
Группа E: «Барселона» — «Динамо» Киев (19.45), «Бенфика» — «Бавария»
Группа F: «Янг Бойз» — «Вильяреал», «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта»
Группа G: «Зальцбург» — «Вольфсбург» (19.45), «Лилль» — «Севилья»
Группа H: «Челси» — «Мальме», «Зенит» — «Ювентус»
Тур 4
Вторник, 2 ноября
Группа E: «Динамо» Киев — «Барселона», «Бавария» — «Бенфика»
Группа F: «Вильяреал» — «Янг Бойз», «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед»
Группа G: «Вольфсбург» — «Зальцбург» (20.45), «Севилья» — «Лилль»
Группа H: «Мальме» — «Челси» (20.45), «Ювентус» — «Зенит»
Среда, 3 ноября
Группа A: «Манчестер Сити» — «Брюгге», «Лейпциг» — «ПСЖ»
Группа B: «Милан» — «Порту» (20.45), «Ливерпуль» — «Атлетико»
Группа C: «Спортинг» — «Бешикташ», «Боруссия» Д — «Аякс»
Группа D: «Реал» — «Шахтер» (20.45), «Шериф» — «Интер»
Тур 5
Вторник, 23 ноября
Группа E: «Динамо» Киев — «Бавария» (20.45), «Барселона» — «Бенфика»
Группа F: «Вильяреал» — «Манчестер Юнайтед» (20.45), «Янг Бойз» — «Аталанта»
Группа G: «Севилья» — «Вольфсбург», «Лилль» — «Зальцбург»
Группа H: «Мальме» — «Зенит», «Челси» — «Ювентус»
Среда, 24 ноября
Группа A: «Манчестер Сити» — «ПСЖ», «Брюгге» — «Лейпциг»
Группа B: «Атлетико» — «Милан», «Ливерпуль» — «Порту»
Группа C: «Бешикташ» — «Аякс» (20.45 CET), «Спортинг» — «Боруссия» Д
Группа D: «Интер» — «Шахтер» (20.45 CET), «Шериф» — «Реал»
Тур 6
Вторник, 7 декабря
Группа A: «ПСЖ» — «Брюгге» (20.45 CET), «Лейпциг» — «Манчестер Сити» (20.45)
Группа B: «Порту» — «Атлетико», «Милан» — «Ливерпуль»
Группа C: «Боруссия» Д — «Бешикташ», «Аякс» — «Спортинг»
Группа D: «Реал» — «Интер», «Шахтер» — «Шериф»
Среда, 8 декабря
Группа E: «Бенфика» — «Динамо» Киев, «Бавария» — «Барселона»
Группа F: «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз», «Аталанта» — «Вильяреал»
Группа G: «Зальцбург» — «Севилья», «Вольфсбург» — «Лилль»
Группа H: «Ювентус» — «Мальме» (20.45), «Зенит» — «Челси"(20.45)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/026c-131a1ee5696a-95fe740cdedb-1000--%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-2021-22/
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