Валерий Газзаев считает, что «Зенит» может выйти из группы Лиги чемпионов

Заслуженный тренер России, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев в интервью с «СЭ» поделился мнением о жеребьевке «Зенита» в Лиге чемпионов.

«Зенит» сыграет в группе Н с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

«Безусловно, в группе собрались сильные команды, которые хотят занимать только первые места, — сказал Газзаев «СЭ». — «Челси» победитель Лиги чемпионов. В «Ювентусе» новый тренер. А «Мальме» на своем стадионе вообще не проигрывает во всех международных встречах, клуб с большими традициями. А «Зенит»? Три раза подряд победитель чемпионата России! Команде из Санкт-Петербурга нужно будет проявить характер, использовать все свои качества, техническое оснащение, применить выверенную тактику и великолепную подготовку. Такие матчи с такими соперниками, особенно в Лиге чемпионов, — это выставочные игры, которые смотрит весь футбольный мир».

Газзаев также считает, что «Зенит» может выйти из группы Лиги чемпионов.

«Пора «Зениту» не только во внутреннем чемпионате играть на голову выше всех, но и в Лиге чемпионов побороться. Семаку пора выходить из группы. Команда стабилизировалась, осуществила хорошие трансферы. У всех есть шансы выйти из группы! Я посмотрел, что пишут: «Ах, ух, какая группа». Ну что это такое? Тогда не надо участвовать в таких турнирах, а надо быть звездами местного масштаба», — добавил Газзаев.

Первый тур группового турнира пройдет 14-15 сентября. Завершающий, шестой тур состоится 7-8 декабря. Точное расписание матчей станет известно позднее.