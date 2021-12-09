Стали известны 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

Определились 15 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Последний, 16-й участник станет известен после матча «Аталанта» — «Вильярреал».

Матч в Бергамо из-за снегопада был перенесен на четверг. В плей-офф ЛЧ сыграет одна из этих двух команд в зависимости от исхода встречи.

В группе А первое место занял «Манчестер Сити» (12 очков), а вторым стал «ПСЖ» (11).

Группу В выиграл «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа победила во всех шести матчах и набрала 18 очков. На второе место благодаря победе над «Порту» (3:1) в последнем туре вышел «Атлетико», который набрал семь очков.

Еще одной командой, показавшей стопроцентный результат, стал «Аякс». Команда выиграла все матчи в группе С. Вторым с девятью очками стал «Спортинг».

Победителем группы D стал «Реал» (15 очков). «Интеру» для второго места и выхода в плей-офф хватило 10 очков.

Группу Е уверенно выиграла «Бавария», одержавшая шесть побед. Второй с восемью очками стала «Бенфика», которая опередила «Барселону» на одно очко в борьбе за плей-офф ЛЧ.

В группе F «Манчестер Юнайтед» набрал 11 очков и занял первое место. Обладатель второй путевки определится в противостоянии «Аталанты» и «Вильярреала».

От группы G в плей-офф вышли «Лилль» (11 очков) и «Зальцбург» (10 очков).

Из группы Н в 1/8 финала пробились «Ювентус» (15 очков) и «Челси» (13).

Жеребьевка 1/8 финала состоится 13 декабря в Ньоне (Швейцария). Победители групп будут сеянными.